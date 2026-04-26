عرقاب يستقبل وفدا برلمانيا من جمهورية أذربيجان

تباحث الطرفان تعزيز علاقات التعاون في مجال المحروقات

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الأحد 26 أفريل، بمقر الوزارة، وفدا برلمانيا من جمهورية أذربيجان، برئاسة رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة أذربيجان-الجزائر ورئيس لجنة الشباب بالجمعية الوطنية، شاهين إسماعيلوف، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

ووفقا لما أفادت به وزارة المحروقات، تطرق الطرفان خلال اللقاء إلى سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال المحروقات، التي وصفت بالودية والممتازة، في مجالات خدمات الآبار، وتطوير الحقول، ونقل المحروقات، والتكرير والبتروكيمياء، وكذا مختلف الأنشطة المرتبطة بالصناعة النفطية والغازية.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتجارب والتكوين، لا سيما في مهن صناعة النفط والغاز، بما يسهم في تطوير الكفاءات البشرية ورفع مستوى الأداء في مختلف حلقات سلسلة القيمة.

وسمح اللقاء باستعراض فرص الاستثمار والشراكة بين شركات البلدين، لاسيما بين مجمع سوناطراك وشركة النفط والغاز الوطنية الأذربيجانية “سوكار”، عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، إلى جانب بحث آليات تكثيف التعاون وتبادل الخبرات التقنية والتكنولوجية.

كما تناول الطرفان سبل تفعيل وتجسيد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر 2022 بالجزائر، بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

الطرفان تبادلا كذلك وجهات النظر حول تطورات أسواق النفط والغاز العالمية، وأكدا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في إطار مجموعة دول “أوبك+”، وكذا داخل منتدى الدول المصدرة للغاز، بما يساهم في دعم استقرار الأسواق وضمان أمن الإمدادات الطاقوية.