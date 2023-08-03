عرقاب يشارك في اجتماع لدراسة أوضاع سوق النفط

يشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الجمعة، في أعمال الاجتماع الوزاري الـ49 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لاتفاق خفض إنتاج النفط بين دول أوبك +.

وسيخصص هذا الاجتماع، حسب بيان للوزارة، لدراسة أوضاع سوق النفط الدولية، وآفاق تطوره على المدى القصير. بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بشهري ماي وجوان 2023.

وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بشكل دوري كل شهرين، لتقييم مدى تنفيذ القرارات التي تتخذها منظمة أوبك+، التي تضمّ منتجي النفط من داخل منظمة أوبك وخارجها.

“وتعتبر الجزائر عضوًا فاعلاً في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، إلى جانب السعودية والإمارات والعراق وكازاخستان والكويت ونيجيريا وروسيا وفنزويلا”، يوضح البيان.

وقررت الجزائر في وقت سابق، تخفيض إنتاجها من النفط بمقدار 20 ألف برميل يوميا خلال شهر أوت الجاري، “كجزء من الجهود المشتركة لـ أوبك +”.