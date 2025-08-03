عروض “جيل خامس” مغرية بكلفة أقلّ وتغطية أوسع للطلبة

بموجب اتفاقية وقعها متعامل النقال "جازي" مع ديوان الخدمات الجامعية

وقع متعامل الهاتف النقال والاتصالات الرقمية “جازي” اتفاقية مع الديوان الوطني للخدمات الجامعية للإدماج الرقمي، تهدف لنشر شبكة اتصالات عالية الجودة بما فيها الجيل الخامس عبر جميع هياكل الديوان عبر الوطن من إقامات جامعية والبالغ عددها 467 والتي تأوي نحو 500 ألف طالب مقيم وغيرها من المرافق الطلابية.

وجرت مراسم التوقيع، الأحد، بمقر المتعامل جازي بالدار البيضاء بالعاصمة، بحضور المدير العام بومدين سنوسي، والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، عادل مزوغ، وإطارات من جازي والهيئة الجامعية.

وخلال كلمة له بالمناسبة، شدد المدير العام لجازي بومدين سنوسي على أن “هذه الاتفاقية ستمكن من ضمان تغطية شبكة اتصالات عالية الجودة في جميع الهياكل التابعة للديوان الوطني للخدمات الجامعية”، على غرار الإقامات الجامعية وقاعات المؤتمرات وغيرها من مرافق التراث الجامعي.

واعتبر المسؤول الأول بجازي أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في إطار التزام المتعامل بالمساهمة في الإدماج الرقمي وتنمية الكفاءات والموارد البشرية في الجزائر من خلال نشر الشبكة، بما في ذلك تقنية الجيل الخامس، داخل الأحياء الجامعية وضمان تغطية عالية الجودة سوف، تساهم بشكل ملموس في تقريب التكنولوجيا من الحياة اليومية للطلبة.

وشدد سنوسي أن هذه الشراكة تتجاوز مجرد الربط الشبكي، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تقديم الأدوات الرقمية الأساسية للتعلم والتبادل والنجاح للطلبة، مع مرافقة عصرنة الخدمات الإدارية الجامعية، وأوضح أنه ومن أجل مرافقة هذا الاتفاق ستطلق جازي أيضا عروضا خاصة مكيفة مع احتياجات الطلبة المقيمين في الأحياء الجامعية، وبشكل أوسع مع المجتمع الطلابي، لتمكينهم من الاتصال بسهولة أكبر وبتكلفة أقل.

ولفت المدير العام لجازي، إلى أنه وفي سياق جهود الدولة لدعم الطلبة، والتي تجسدت في إعادة تقييم المنح الجامعية، فإن المتعامل يسعى من جانبه إلى المساهمة في هذا التوجه من خلال تقديم حلول تقنية بشروط ميسرة تتناسب مع ظروف الطلبة لخدمة العلم والمعرفة في البلاد.

من جانبه، صرح المدير العام للخدمات الجامعية، عادل مزوغ، أن هذه الاتفاقية تتيح تغطية 467 إقامة جامعية عبر الوطن، بما يخدم الطالب الجزائري، حيث ستتوفر له شبكة اتصالات قوية داخل الإقامات، مشيرا إلى أن العملية ستمس 466 ألف طالب مقيم ونحو مليون طالب في إطار الإطعام المركزي الجامعي.

واعتبر مزوغ أن الاتفاقية ستتيح تطوير الرياضة الجامعية سواء في الدورات الوطنية أو العالمية، ودعم الأنشطة الثقافية والعلمية في الإقامات الجامعية، وإبعاد الطالب عن المشاكل الاجتماعية خارج الإقامات.

وسيتم الشروع في تغطية أحياء جامعية اعتبارا من الدخول المقبل وفق ما أكده مدير ديوان الخدمات الجامعية، وستعمم بشكل تدريجي بحسب المدير العام لجازي ويتم ذلك بالتنسيق والتشاور مع الشريك وهو ديوان الخدمات الجامعية.

وفي الردّ على أسئلة الصحفيين عقب مراسم التوقيع، أوضح المدير العام، بومدين سنوسي، أن جازي أطلقت التحضيرات اللازمة بالجيل الخامس، في انتظار الحصول على الرخصة من خلال المرسوم الخاص بها، مشيرا إلى أنه تم إجراء طلبيات خاصة بهذه العملية لاستيراد المعدات، لأن بعض التجهيزات تتطلب رخصة استيراد.

وأوضح سنوسي أن جازي سيطلق الخدمة في ثلاث ولايات خلال الستة أشهر الأولى بعد الحصول على الرخصة، ثم 8 ولايات في العام الأول كتغطية إجبارية، ثم تصبح 10 ولايات في كل سنة بعد ذلك، وفق نسب تغطية دنيا محددة.

وفي رده على سؤال لـ”الشروق” بخصوص ضرورة تكثيف هوائيات الإشارة “BTS” عند نشر تقنية الجيل الخامس بالنظر إلى أن التردد الخاص بها يتطلب هذا النوع من العمليات أي زيادة محطات الإشارة، ذكر مسؤول جازي أن هناك دوما عمليات تكيف مع المتطلبات وحتى الشركاء الموردين لديهم حلول تقنية تتلاءم مع هذه التقنية.

وكشف المتحدث أن كل ولاية إجبارية تنشر بها جازي شبكة الجيل الخامس ستكون الإقامات الجامعية من بين المناطق ذات الأولوية، مشيرا إلى أنه ستكون هناك عروض خاصة بالطلبة بامتيازات معينة وتخفيضات، لكن ذلك سيكون وفق ما يسمح به القانون وأيضا سلطة البريد والاتصالات الإلكترونية.

وختم بالقول “نريد مساعدة الطلبة وتسهيل الولوج إلى الأنترنت”.