عريبي يقترب من ترسيم انضمامه إلى الترجي التونسي

يقترب المهاجم الجزائري كريم عريبي من العودة إلى البطولة التونسية، بعد خوضه لتجربة فاشلة مع نادي نيم الفرنسي.

وأكدت تقارير صحفية تونسية الاثنين، أن إدارة الترجي تحصلت على موافقة نادي نيم الفرنسي، لانتقال اللاعب، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل، حيث أمضت النادي الفرنسي على بروتوكول التعاقد.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن صفقة انتقال عريبي إلى الترجي قريبا، والتي كلفت الترجي 400 ألف أورو أي ما يعادل 1.4 مليون دينار تقريبا، وسيتنقل اللاعب إلى تونس من أجل الخضوع للفحص والطبي قبل التوقيع على العقد.

وسبق لعريبي اللعب للنجم الساحلي لموسم ونصف، وتوّج بلقب هداف دوري أبطال إفريقيا موسم2019 -2020، برصيد10 أهداف، قبل أن ينتقل إلى نادي نيم الفرنسي، الذي يرتبط معه بعقد يمتد إلى غاية 2024.

وكانت إدارة نادي نيم الفرنسي، قد عرضت الجزائري لعريبي للبيع، بعد نهاية الموسم الماضي، لعدم اقتناعها بما قدمه في اللقاءات التي شارك فيها مع النادي.

واهتمت عدة أندية مؤخرا بالاستفادة من خدمات المهاجم عريبي، من بينها الزمالك المصري، والترجي التونسي الذي حسم الصفقة بنسبة كبيرة.