عطاف: الجزائر لن تتخلى عن دعمها لحقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

وعاصمتها القدس الشريف

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الأحد، إن الجزائر لن تتخلى عن دعمها للقضايا العادلة. وعلى رأسها حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك في كلمة للوزير عطاف، أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالجزائر. بمناسبة الاحتفال بيوم الدبلوماسية الجزائرية.

وتحتفل الجزائر بهذا اليوم في الثامن من أكتوبر من كل عام، إحياء لذكرى انضمام الجزائر لمنظمة الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والسيادة. بعد استرجاع استقلالها عام 1962.

وأكد عطاف في كلمته يقول:”تؤكد الجزائر أنها لن تتخلى عن دعمها للقضايا العادلة. وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وأضاف:”وما الأوضاع المأساوية التي تمر بها المنطقة في هذه اللحظات إلاَّ نتاجُ إنكارِ هذا الحق المشروع غير القابل للتصرف أو التقادم”.

قبل أن يتابع قائلا:”لقد ماتت في الشعب الفلسطيني شعلة الأمل. كيف لا وجيلٌ كاملٌ منهم لم يرى ولم يسمع ولم يقرأ عن عملية سلامٍ جديةٍ تشتغلُ بأحواله. وتُلَبي ما ضَمِنَتْهُ له الشرعية الدولية من حقوق”.

وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومي السبت والأحد، إلى 370 شهيدا. مع إصابة 2200 آخرين بجروح، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية في القطاع.

بالمقابل، تحدثت وسائل إعلام عربية ودولية عن تكبّد الاحتلال 659 قتيلا على الأقل و2156 مصابا. جراء عملية “طوفان الأقصى” المتواصلة التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.