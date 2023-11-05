عطاف في زيارة عمل إلى سلوفينيا

الغاز والوضع في فلسطين ومجلس الأمن ضمن أجندة الزيارة

يشرع وزير الخارجية أحمد عطاف يوم الأحد، في زيارة عمل إلى سلوفينيا، تلبيةً لدعوة من وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية في البلاد تانيا فايون.

وتندرج هذه الزيارة، حسب ما ذكره بيان للوزارة، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الجزائري السلوفيني في عديد المجالات الاقتصادية.

“كما تهدف هذه الزيارة إلى تعميق التشاور السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية، التي تقع في صلب اهتمامات البلدين. وبالخصوص مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط”، يضيف البيان.

كما تتناول الزيارة “الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، والعديد من المسائل الأخرى المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن. في ظل تحضير كل من الجزائر وسلوفينيا لانضمامهما لهذه الهيئة كعضوين غير دائمين”.

وينتظر أن يجري الوزير عطاف خلال زيارته لسلوفينيا، مشاورات مع نظيرته تانيا فايون. كما سيتمّ استقباله من قبل رئيسة البلاد ناتاشا بيرك موسار، ورئيسة المجلس الوطني السلوفيني.

كما سيجمع الوزير الجزائري لقاء مع وزير البيئة والمناخ والطاقة بويان كومير، باعتبار الجزائر من أهم مموّني سلوفينيا بالغاز الطبيعي، يشير بيان الخارجية.