عطاف يجدد تضامن الجزائر مع الأردن إزاء ما طاله من تداعيات سلبية

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، 17 أفريل، بمدينة أنطاليا التركية، محادثات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية، أيمن الصفدي، وهذا على هامش “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، شكّل اللقاء فرصة “لتجديد التضامن مع الأردن الشقيق إزاء ما طاله من تداعيات سلبية جراء التصعيد العسكري الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط، وكذا التأكيد على عمق أواصر الأخوة والتضامن والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.”

كما تبادل عطاف ونظيره الأردني الرؤى والتحاليل بشأن الأوضاع الراهنة في المنطقة على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى أن تُفضي المفاوضات بين الأطراف المعنية إلى التوصل إلى تسوية نهائية لمختلف نقاط الخلاف.

كما أكد الوزيران في ذات السياق ضرورة عدم تغاضي المجموعة الدولية عن الوضع المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في كلّ من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف.