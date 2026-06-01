عطاف يجري محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة

على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري للشراكة الإفريقية-الكورية

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، 1 جوان، بسيول، مُحادثات ثنائية مع عدد من نظرائه المشاركين في أشغال الاجتماع الوزاري للشراكة الإفريقية-الكورية.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، التقى عطاف مع وزيرة الشؤون الخارجية لنيجيريا، بيانكا أودوميغو أوجوكو، حيث جدّد تهانيه لنظيرته النيجيرية بمناسبة تعيينها على رأس وزارة خارجية بلادها وتناول معها آفاق توطيد العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. كما ناقش الوزيران مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي وسُبل الإسهام المشترك في تعزيز السلم والتنمية بهذا الفضاء عبر المضي قدما بالمشاريع الهيكلية ذات الطابع الاندماجي.

كما التقى الوزير عطاف كذلك مع وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، وسمح اللقاء للوزيرين ببحث الجهود المشتركة الرامية إلى توطيد علاقات الأخوة والشراكة بين البلدين الشقيقين، لاسيما في الميادين الاقتصادية. كما ناقشا الأوضاع الراهنة في المنطقة العربية، وكذا أهم الملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقي في أفق الاستحقاقات القارية التي ستحتضنها جمهورية مصر العربية الشقيقة نهاية الشهر الجاري.

الوزير عطاف أجرى أيضا مُحادثات ثنائية مع وزير العلاقات الخارجية لأنغولا، تيتي أنتونيو، وسمح اللقاء باستعراض مساعي الطرفين الرامية إلى الحفاظ على الحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الجزائرية – الأنغولية على ضوء القرارات الهامة التي اتخذها قائدا البلدين مؤخرا بالجزائر، سواء فيما يتعلق بتعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني أو فيما يخص توطيد التعاون القطاعي وتوسيع مجالاته.

في لقاء آخر، تباحث الوزير عطاف مع وزيرة الشؤون الخارجية لبنين، كورين أموري بروني. الوزير عطاف جدّد خلال اللقاء تهانيه لنظيرته البنينية على إثر تعيينها مؤخرا على رأس دبلوماسية بلادها، وتناول معها آفاق تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين على ضوء شروعهما في تبادل التمثيل الدبلوماسي المقيم. كما ناقش الوزيران عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الساحل الصحراوي.

كما أجرى الوزير عطاف كذلك على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري للشراكة الإفريقية-الكورية، مُحادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، امحمد علي النفطي.

وهو اللقاء الذي أتاح للوزيرين مناقشة التحضيرات الجارية لعقد اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية بغرض تقييم التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة، وذلك بما يكفل الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى الأهداف الطموحة التي سطرها قائدا البلدين الشقيقين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخوه الرئيس قيس سعيد، حسب ذات المصدر.