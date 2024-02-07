-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

عطاف يستقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز

الشروق أونلاين
  • 34
  • 0
عطاف يستقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الأربعاء، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حامل. الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وتأتي زيارة حامل إلى الجزائر، في إطار التحضيرات الجارية لعقد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تحتضنها البلاد نهاية الشهر الجاري.

وتُعقد القمة بتاريخ 2 مارس 2024، على أن تبدأ الفعاليات المصاحبة لها في 29 فيفري. على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 دولة عضوا، و7 دول بصفة “مراقب”. ويمثل المنتدى 69 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، و51 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال.

مقالات ذات صلة
السيولة المالية في شهر رمضان.. وزير المالية يؤكد

السيولة المالية في شهر رمضان.. وزير المالية يؤكد

كاميرات جسدية لكشف الاعتداءات بكل شفافيّة

كاميرات جسدية لكشف الاعتداءات بكل شفافيّة

وفدُ “سنام” الايطالية بالجزائر لبعث ممر الهيدروجين الجنوبي

وفدُ “سنام” الايطالية بالجزائر لبعث ممر الهيدروجين الجنوبي

سيال: انقطاع المياه عبر 5 بلديات بالعاصمة

سيال: انقطاع المياه عبر 5 بلديات بالعاصمة

مخاطر الزلازل في الجزائر.. خبير دولي يُوضح

مخاطر الزلازل في الجزائر.. خبير دولي يُوضح

اللواء بخوش: لا تسامح مع أي تهاون يسيء إلى جهاز الجمارك

اللواء بخوش: لا تسامح مع أي تهاون يسيء إلى جهاز الجمارك

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد