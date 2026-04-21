عطاف يستقبل مسؤول منظمة الطاقة لأمريكا اللاتينية

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، الأمين التنفيذي لمنظمة الطاقة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، أندريس ريبوليدو سميتمانز، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وتبعا لبيان وزارة الخارجية، سمح اللقاء، باستعراض واقع التعاون مع هذه المنظمة الإقليمية التي تحظى فيها الجزائر بصفة “ملاحظ دائم”، وبحث آفاق توطيده بما ينسجم مع المقدرات والخبرات التي تتوفر عليها كل من الجزائر وشركائها في أمريكا اللاتينية والكاريبي، سواء في ما يتعلق بالموارد الطاقوية التقليدية أو في ما يخص الطاقات المتجددة.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية للطاقة، وناقشا سبل تعزيز التعاون جنوب-جنوب, لاسيما من خلال تكثيف التنسيق في المحافل الدولية ذات الصلة بميادين الطاقة، يضيف البيان.

مقالات ذات صلة
برنامج عمل “كناس” منسجم مع الرؤية الاستراتيجية للرئيس تبون 

برنامج عمل “كناس” منسجم مع الرؤية الاستراتيجية للرئيس تبون 

إطلاق أول تجمع للمؤسسات الناشئة (كلستر) داخل الجامعة

إطلاق أول تجمع للمؤسسات الناشئة (كلستر) داخل الجامعة

أمراض جلدية خطيرة تهدد الجزائريين بسبب العلاج الذاتي

أمراض جلدية خطيرة تهدد الجزائريين بسبب العلاج الذاتي

إنتاج أزيد من 700 ألف قنطار من البطاطس ما بعد الموسمية بالمنيعة

إنتاج أزيد من 700 ألف قنطار من البطاطس ما بعد الموسمية بالمنيعة

تقرير حول مخالفات الصرف بإخطار الرئيس تبون!

تقرير حول مخالفات الصرف بإخطار الرئيس تبون!

الصيد الجائر والتهريب ينذر بزوال ثروات طبيعية نادرة في الجزائر

الصيد الجائر والتهريب ينذر بزوال ثروات طبيعية نادرة في الجزائر

