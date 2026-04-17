عطاف يشيد بجهود باكستان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الجمعة 17 أفريل، بمدينة أنطاليا التركية، محادثات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، محمد إسحاق دار.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، شكّل اللقاء، الذي جرى على هامش “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”، فرصة لبحث مختلف جوانب العلاقات المتميزة التي تجمع الجزائر وباكستان، والتأكيد على أهمية تكثيف المساعي المشتركة للارتقاء بها إلى مستويات أعلى.

وفي هذا الإطار، تلقّى عطاف دعوة من نظيره الباكستاني للقيام بزيارة رسمية إلى باكستان.

كما ناقش الطرفان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، حيث أشاد عطاف بجهود الوساطة التي قادتها باكستان من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المعنية.

وأعرب الجانبان عن أملهما في أن تُكلَّل هذه المساعي الحميدة المتواصلة ببلورة حلول نهائية لمختلف الخلافات القائمة.