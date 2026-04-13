عطال يحتفظ بِلقب البطولة القطرية

احتفظ اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال مساء الإثنين، بِلقب البطولة القطرية ممثّلا لِألوان نادي السد.

وجاء تتويج نادي السد بِلقب البطولة المحلية، بعد خسارة فريق الشمال بِثنائية نظيفة أمام الزائر نادي قطر مساء الإثنين. في مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 17.

وأمسى فريق السد يجمع 42 نقطة في الصدارة، متقدّما عن الوصيف نادي الشمال بِفارق 5 نقاط، قبل جولة واحدة من نهاية البطولة القطرية.

ويبتعد المدافع عطال عن الميادين، بعد إجرائه عملية جراحية على مستوى القدم اليمنى شهر فيفري الماضي. علما أنه يرتدي زي نادي السد منذ سبتمبر 2024 وإلى غاية الصيف المقبل.

وعزّز فريق السد صدارته للائحة المتوّجين بِلقب البطولة القطرية، حيث يملك 19 لقبا، آخرها في نسخ 2024 و2025 و2026. وتتموقع ثانيا أندية قطر والريان والدحيل بِرصيد 8 ألقاب لِكلّ فريق.

ويضمّ الوصيف فريق الشمال في صفوفه اللاعبين الجزائريين: المهاجمَين بغداد بونجاح ومحمد عمر رفيق ومتوسط الميدان الهجومي آدم الوناس والمدافع عبد الصمد بوناصر.