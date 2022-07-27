علاقات الجزائر المتوازنة ستساعد على لمّ الشمل العربي

نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان العربي:

قال عضو مجلس الأمة، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي، عبد الكريم قريشي، إن مكانة الجزائر بين الدول العربية وعلاقاتها المتوازنة معها ستساعدها على تحقيق لم الشمل العربي خلال القمة العربية المقبلة بالجزائر.

ونوه عضو مجلس الأمة، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الدولية” لإذاعة الجزائر الدولية بجهود الجزائر الحثيثة للم الشمل العربي المتشرذم، من خلال تحركات الدبلوماسية الجزائرية الأخيرة إلى عدة دول في المنطقة إلى جانب زيارات الرئيس تبون ولقاءاته رفيعة المستوى بقيادات الدول للجعل من قمة الفاتح نوفمبر قمة لم الشمل وانطلاقة عربية لحل قضايا كل العرب وعلى رأسها القضية الأم القضية الفلسطينية .

وفي معرض حديثه، دعا قريشي إلى وضع خارطة طريق عربية شاملة لمواجهة مختلف التحديات المشتركة اقتصاديا، سياسيا وحتى في مجال حقوق الإنسان، مضيفا بالقول “إن العالم اليوم يعيش وفق نظام التحالفات في إطار النظام العالمي الجديد، فعلى غرار الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية، آن الأوان لتلاحم أبناء الوطن العربي بحكم العوامل الدينية واللغوية والجغرافية التي تربطهم والتفكير بجدية في لم الشمل لبناء مستقبل للوطن العربي الذي سيجد في حال تواصل تشتته صعوبة في التموقع ضمن عالم شرس لا يفكر إلا في مصالحه”.

وفي هذا الإطار، قال المتحدث إن المنطقة العربية تعيش اليوم مرحلة خطيرة نظرا للأوضاع المشتعلة بكل من اليمن، ليبيا، سوريا، العراق، الصحراء الغربية، فلسطين، بالإضافة إلى توغل الكيان الصهيوني في الوطن العربي من خلال عملية التطبيع التي ظهرت في الكثير من الدول مما سيؤثر على مستقبل الوطن العربي .

كما توقع المتحدث ذاته تواصل الأزمات بالمنطقة العربية وتفاقمها مستقبلا خصوصا مع اعتماد هذه الدول على الموارد الغذائية الأجنبية، معرجا بالحديث عن سعي الغرب جاهدا على إبقاء الدول العربية في مستوى الضعف والفقر لضمان سيطرة الكيان الصهيوني على المنطقة .

وبالحديث عن مجزرة المهاجرين الأفارقة التي ارتكبها الأمن المغربي في معبر مليلية شهر جوان الماضي، وصفها ضيف الدولية بالمؤلمة، موجها أصابع الاتهام لنظام المخزن الذي نفذ العملية لمكافأة إسبانيا على تغيير موقفها إزاء القضية الصحراوية.