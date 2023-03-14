عودة التوتر بين مدريد والرباط بعد مصالحة وهمية

بسبب قبول سانشيز تحويل سبتة ومليلية إلى مناطق أوروبية

طفا التوتر من جديد بين مدريد والرباط بعد عام فقط على ما سمي باتفاق المصالحة الذي وصف بالتاريخي بين البلدين والذي غيرت فيه مدريد بتاريخ 14 مارس 2022 موقفها المؤيد للصحراء الغربية.

وجاء التوتر بسبب إعلان سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية في رسالة مفاجئة تأييده قرار طلب وصاية الاتحاد الأوروبي على مدينتي سبتة ومليلية لتخرج بذلك المدينتان من صراعها القائم منذ قرون مع حكومة المخزن، حيث لم يخف سانشيز في رسالة موقَّعة باسمه تأييد حكومته الصريح طلب انضمام المدينتين إلى لجنة الجهات والمناطق التابعة للاتحاد الأوروبي الذي تقدم به ممثل حزب الشعب، إدواردو دي كاستروكونزاليس، بهدف تعميق الشخصية الأوروبية لسبتة ومليلية وليتحول الصراع بشأن المدينتين من مدريد إلى إدارة الاتحاد الأوروبي .

وأزعجت الخطوة حكومة المخزن التي رفضت على إثرها تطبيق اتفاقية تحويل المنطقة إلى مركز عبور إسباني، بسبب تنصل مدريد من اعترافاتها بمغربية الصحراء الغربية في المحافل والهيئات الدولية من جهة، وبسبب تخوف المغرب من رحيل بيدرو سانشيز من الحكومة، خلال الانتخابات الإسبانية المقبلة، وبالتالي تخلي مدريد عن تأييدها مقترح الحكم الذاتي المغربي.

وأكد سانشيز في رسالته بأنه جار العمل لافتتاح المكاتب المستقبلية في المندوبية الدائمة لإسبانيا لدى الاتحاد الأوروبي، حيث تم التقدم بالطلب الرسمي للاتحاد الأوروبي خلال زيارته الرسمية إلى بروكسل العام الماضي، رفقة رئيس سبتة، معلنا تقديم حكومة إسبانيا دعمَها وعملها على ضمان أن تصبح هذه الإمكانية حقيقة واقعية في أقرب وقت ممكن.

وأشار رئيس الحكومة الإسبانية صراحة إلى تأييد مطلب انخراط المدينتين المستقلتين إلى أكبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي والاستفادة من مزايا هذا الانتماء ونبه سانشيز في رسالته إلى أن “الولاية الحالية للجنة الأقاليم الأوروبية تنتهي عام 2025 وهو الأفق بالنسبة لنا لإيجاد حل”.

وقال متابعون إن ما أقدم عليه سانشيز يعد خطوة رسمية قد تغضب حكومة المخزن لأن طلب مدريد هو تأكيد على أن المدينتين جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي وبالتالي إخراجها من دائرة المطالب التاريخية المغربية وحمايتها بقوانين الاتحاد الأوروبي لتمثل جزءا من السيادة الأوروبية.