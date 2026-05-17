عودة بن بوط وبونجاح وبن طالب… وبيتكوفيتش يريد الاستنجاد بحارس مرمى رابع

تيطراوي ضَمن مكانته وبن ناصر خارج التعداد وسيفصل في شرقي خلال التربص

أكدت مصادر”الشروق”، أن مدرب المنتخب الوطني، السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، قرر وبشكل رسمي الاعتماد على نفس العناصر التي شاركت في التربص الأخير في شهر مارس المنقضي، مع تدعيم المنتخب بمهاجم الشمال القطري، بغداد بونجاح، وكذا متوسط ميدان نادي ليل الفرنسي، نبيل بن طالب، إضافة إلى عودة حارس مرمى اتحاد العاصمة أسامة بن بوط، مع إمكانية تدعيم المنتخب بحارس مرمى رابع، تحسبا لأي طارئ في المونديال، ولعل الإشكال الذي لا يزال يقلق بيتكوفيتش يكمن على مستوى الدفاع، حيث لم يفصل بين دورفال أو شرقي، على اعتبار أن الأخير يعاني من نقص المنافسة، وهو ما قد يدفعه إلى استدعائه في تربص سيدي موسى، من أجل تقييم جاهزيته لاتخاذ القرار النهائي بشأنه، علما أن بن ناصر لن يكون ضمن الوفد المسافر إلى أمريكا، بسبب عدم استعداده للموعد الكروي العالمي.

وقالت ذات المصادر، إن بيتكوفيتش، يتجه نحو الاستنجاد بحارس مرمى رابع يضاف إلى الثلاثي لوكا زيدان، فيصل ماستيل وكذا العائد أسامة بن بوط، تحسبا لأي طارئ بإصابة زيدان أو ماستيل، خصوصا وأن الثنائي كان قد خضع لعملية جراحية في الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي جعل الشك ينتاب بيتكوفيتش مؤخرا خوفا من الوقوع في ما لا تحمد عقباه، خلال المنافسة العالمية.

كما قرر التقني السويسري وبشكل رسمي إعادة المهاجم بغداد بونجاح وكذا نبيل بن طالب إلى صفوف المنتخب الأول، بعد غيابهما عن التشكيلة الوطنية في الفترة الأخيرة، كذلك الأمر بالنسبة لمتوسط ميدان نادي شارلوروا البلجيكي، ياسين تيطراوي الذي ضمن مكانته بنسبة كبيرة في القائمة النهائية، بالنظر إلى المستويات التي أبان عنها في آخر تربص، فضلا عن حسمه في حراسة مرمى المنتخب من خلال اصطحاب الثنائي لوكا زيدان وفيصل ماستيل، إلى جانب عودة بطل إفريقيا مع اتحاد العاصمة أسامة بن بوط، ما يعني أن تشكيلة بيتكوفيتش لن تحمل الجديد، على اعتبار أنه قرر إعادة أسماء كانت في المنتخب في وقت سابق، مقابل استمرار غياب بعض العناصر عن تشكيلة السويسري رغم تألقهم في الأسابيع الأخيرة مع نواديهم، إلا أن ذلك لم يشفع لهم، على اعتبار أن بيتكوفيتش يكون قد طوى بنسبة كبيرة ملف “الكتيبة” التي ستصطحبه إلى بلد العم “سام” بعد أقل من شهر من الآن، ما يعني أن بن سبعيني، ماندي، بلعيد، بلغالي، آيت نوري، محرز، حاج موسى، غويري، عمورة، بولبينة، زروقي، بوداوي، شايبي، مازة وعوار، إضافة إلى بونجاح وبن طالب الذين سيكونان ضمن التعداد.

وملعومٌ، أن المنتخب الوطني سيشارك في خامس مونديال له، المقرر انطلاقته بداية من 11 جوان وإلى غاية 19 جويلية القادمين في أمريكا والمكسيك وكندا، ضمن المجموعة العاشرة، حيث سيفتتح زملاء القائد رياض محرز العرس الكروي العالمي بملاقاة نظرائهم من الأرجنتين بتاريخ 17 جوان في “كانساس سيتي” في أمريكا، ثم منتخب الأردن في الجولة الثانية يوم 23 من الشهر ذاته في مدينة “سانتا كلارا” في “كاليفورنيا”، قبل اختتام الدور الأول من المنافسة بمباراة المنتخب النمساوي يوم 28 جوان في “كانساس سيتي”.

وسيميط بيتكوفيتش بتاريخ 31 ماي اللثام عن قائمة اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب الوطني في كأس العالم المقبلة، حيث تشير بعض الأخبار إلى أن بيتكوفيتش يتجه نحو الاعتماد على نفس التعداد الذي شارك في تربص مارس الأخير، باستثناء منصب حراسة المرمى التي سيشهد تغييرا جذريا، بسبب إصابة ثلاثي المنتخب الذي اعتمد عليه في التجمع الأخير قبل شهرين.

ويسافر المنتخب الوطني إلى مدينة “روتردام” في هولندا يوم 2 جوان المقبل لمواجهة المنتخب المحلي، في مباراة ودية مهمة بالنسبة للطاقم الفني، خصوصا عقب الحسم في التعداد الذي سيمثل الألوان الوطنية في المونديال نهاية الشهر الجاري، على اعتبار أن بيتكوفيتش سيختبر وبنسبة كبيرة جاهزية لاعبيه أمام منافس قوي يحتل الصف السابع عالميا في ترتيب المنتخبات الوطنية، على أن يعود أشبال بيتكوفيتش إلى مركز سيدي موسى مباشرة عقب خوض مواجهة المنتخب الهولندي، ليستفيد اللاعبون من راحة مدتها 48 ساعة قبل استئناف التحضيرات والدخول في المرحلة الأخيرة منها، قبل شد الرحال صوب مدينة “كانساس”، يوم 7 جوان المقبل، علما أن التشكيلة الوطنية ستدخل يوم 25 ماي في تربص إعدادي في مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى.