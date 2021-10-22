غزال ينال جائزة أحسن لاعب في البطولة التركية

حاز المهاجم الدولي الجزائري رشيد غزال جائزة أحسن لاعب، في بطولة تركيا للموسم الماضي.

جاء ذلك استنادا إلى استفتاء نظّمه الموقع الألماني “ترانسفر ماركت”، ونشر نتائجه، الجمعة.

وكان رشيد غزال قد تألّق في الموسم الماضي، حيث ساهم بِقوّة في إحراز فريقه بشكتاش لقب بطولة تركيا وكأس هذا البلد. كما نال مكافأة فردية، مُرادفة لِجائزة أحسن مُوزّع في البطولة بِرصيد 17 تمريرة حاسمة.

ويرتبط رشيد عزال (29 سنة) مع نادي بشكتاش التركي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2020 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2024.