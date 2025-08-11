غزة تُشيّع جثماني الشهيدين أنس الشريف ومحمد قريقع  

شيّع عشرات الصحفيين والمواطنين، الاثنين، جثماني مراسلي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، اللذين استشهدا إثر قصف صهيوني استهدف خيمة الصحفيين أمام مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة.

وشهد مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة اليوم مراسم مهيبة لتشييع جثماني مراسلي قناة الجزيرة، أنس الشريف ومحمد قريقع، عقب استشهادهما في قصف صهيوني استهدف خيمة الصحفيين أمام المجمع الطبي.

وأظهرت مشاهد مصورة لحظات وداع مؤلمة، حيث حمل الصحفيون الجثمانين على الأكتاف وسط صدمة وغضب عارم من الاستهداف المتواصل للصحفيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وكان أنس الشريف ومحمد قريقع قد استُشهدا مساء أمس الأحد، إلى جانب المصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، في قصف مباشر نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على خيمة كانت تأوي طاقم قناة الجزيرة قرب المستشفى.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 238 منذ بداية العدوان، وذلك عقب المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال أمس، والتي أسفرت عن استشهاد 4 من طاقم شبكة الجزيرة في قصف استهدف خيمتهم وسط القطاع.

ومساء الأحد 10 أوت 2025، أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، نبأ استشهاد مراسلي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع جراء قصف صهيوني على خيمتهم في محيط المجمّع.

ونقلت الجزيرة عن مراسلها في القطاع هاني الشاعر، أن القصف الصهيوني أسفر أيضا عن استشهاد المصوّرين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل.

وأضاف المراسل أن مسيّرة تابعة للاحتلال، استهدفت خيمة الصحفيين الملاصقة لبوابة مستشفى الشفاء الرئيسية. مشيرا إلى أنهما “ربما كانا يعتقدان أنه مكان آمن”.

من جهته، قال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية إن استهداف خيمة الصحفيين أسفر عن استشهاد 7 أشخاص.

وذكرت الجزيرة أن الشريف تعرّض قبل اغتياله، إلى “حملة تحريض واسعة بسبب تغطيته لصور العدوان والتجويع في غزة”.