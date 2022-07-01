غلق محطة الخروبة للنقل البري يخلط حسابات المسافرين

عائلات وناقلون تائهون..

فاجأ قرار غلق محطة النقل البري بالخروبة المواطنين والناقلين على حد سواء، ما جعلهم يبحثون عن حلول بديلة، للعودة إلى ولاياتهم والالتحاق بذويهم، خاصة أن الأمر لم يسبقه إشعار بالغلق لترتيب المسافرين أمورهم وضبط مواعيدهم.

وخلف الأمر حالة استياء كبيرة وسط المسافرين بعد غلق محطة سائقي الأجرة بين الولايات وتحويلها إلى محطة السمار، تزامنا واحتفالات الذكرى الـ 60 لعيد الاستقلال والشباب “05 جويلية”، فيما لم يتمكن أصحاب الحافلات من الدخول للمحطة.

وانتقد السائقون الموقع الجديد الذي نقلوا إليه في واد السمار واعتبروه غير ملائم لممارسة مهنتهم فلا مكان فيه لركن مركباتهم ناهيك عن انعدام الأمن، كما أنّ أغلبية المواطنين يجهلون موقعها.

ووصف سائقو الأجرة للنقل الحضري بين الولايات قرار غلق المحطة بالمفاجئ حيث صرح لنا رضا كرارية سائق طاكسي حضري بمحطة خروبة أنه تاه صبيحة أمس بعد أن وجد المحطة مغلقة، حيث لم يسبق بإشعار للمهنيين بأيام من أجل ترتيب أمورهم.

وسادت الفوضى محطة خروبة، حيث ترك مسافرون في مواقف عشوائية رفقة أطفالهم، كما تفاجأ سائقو سيارات الأجرة بغلق الطريق السريع رقم 11 والطريق السريع المؤدي للحراش وشارع الحرية رغم عدم الإعلان عن ذلك في القرار، ما أدى إلى عرقلة في حركة المرور.

“الكلونديستان” يعود إلى النشاط بقوة

وأوضح حايت الحسين سيدعلي، الأمين العام للمكتب الولائي لسائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر أن قرار غلق محطة خروبة لسائقي الأجرة بلغهم مساء الأربعاء وقد تفاجأ الشريك الاجتماعي بالأمر باستثناء الحافلات، مستغربا عدم إشراكهم في البحث عن بدائل وحلول مناسبة أكثر، رغم تنظيم اجتماعات دورية جمعت كل من مديرية النقل لولاية الجزائر ومؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري.

وأضاف المتحدث أنّ “تحويل محطة نقل الخروبة إلى واد السمار انفرادي وغير صائب، خاصة وأنّ الفترة تزامنت مع نهاية الأسبوع وقرب عيد الأضحى، ما جعل المواطنين يستعينون بسيارة الأجرة غير الشرعيين “كلونديستان” الذين “ألهبوا” الأسعار واستغلوا الظرف والحاجة.

ويذكر أن المكتب الولائي لسائقي سيارات الأجرة، أعلن عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أنه سيتم غلق محطة خروبة للنقل الجماعي ما بين الولايات بسيارات الأجرة ابتداء من يوم الخميس 30 جوان 2022 منتصف الليل إلى غاية يوم الأربعاء 6 جويلية 2022 على الساعة منتصف الليل، مشيرا إلى أن هذا الإجراء جاء بخصوص احتفالات الذكرى الـ 60 لعيد الاستقلال والشباب “05 جويلية”.

كما أشار بيان المكتب الولائي، إلى أنه سيتم تحويل المحطة إلى محطة تسيير المرور والنقل الحضري بالسمار بالقرب من جسر طريق براقي.

محطة خروبة ضمنت 150 رحلة

صرح المدير العام لمحطة معطوبي جيش التحرير خروبة، بوخاوة فريد للشروق أن محطة الخروبة ضمنت إلى غاية الثالثة زوالا من يوم الجمعة 150 رحلة بدأت منذ الثانية صباحا وتنتهي منتصف الليل حيث يتضمن المخطط اليومي للرحلات 400 رحلة، موضحا أن المحطة تسعى لتقديم خدماتها للمسافرين ولا يمكن تركهم لمساومات سيارات الأجرة غير الشرعية خاصة وأننا على أبواب عيد الأضحى أين تسافر العائلات إلى مسقط رأسها للاحتفال مع ذويها.

وأوضح مدير المحطة أنّ صعوبة حركة المرور تسبب في بطئ عمليةالسير بسبب محول واد اوشايح، وطمأن المتحدث المسافرين أن محطة خروبة أبوابها مفتوحة للمسافرين وهي رهن التطورات التي ستكون في ظل الوضع الخاص باحتفاليات عيد الاستقلال.