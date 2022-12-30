غوارديولا يدافع عن رياض محرز ويبرر الاعتماد عليه

الجزائري يتعرض لانتقادات قاسية بسبب طريقة لعبه

حرص المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، للدفاع عن الدولي الجزائري، رياض محرز..

بعد الانتقادات القاسية التي طالته من طرف وسائل الإعلام والجماهير بعد مواجهة ليدز، فرغم فوز النادي السماوي إلا أن طريقة اللعب لم ترق لتطلعات المتابعين، ما دفع البعض إلى توجيه بعض النقد لمحرز بسبب طريقته غير الفعّالة في اللعب وافتقاده لروح الإبداع في الهجوم، رفقة زميله الآخر جاك غريليتش.

وشارك رياض محرز وجاك غريليش في التشكيلة الأساسية بالمباراة التي فاز بها السيتي خارج دياره على حساب ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكنهما تعرضا للانتقاد بسبب طريقة اللعب التي وصفت بالمملة، ولطالما تعرض محرز وغريليتش للانتقاد في كل مرة يلعبان فيهما مع بعضهما البعض بسبب افتقادهما للفعالية الهجومية والتأثير مقارنة بلاعبين آخرين في صورة فودين وبرناردو سيلفا على سبيل المثال، وأكد موقع “ذا أتلتيك” الانجليزي في تقرير له بأن طريقة اللعب التي اعتمد عليها غوارديولا أمام نادي ليدز لم تعجب أنصار نادي مانشستر سيتي، الذين لم يستمتعوا بفريقهم رغم الفوز بنتيجة مريحة، في ظل غياب الانطلاقات السريعة التي تعودوا عليها من فيل فودن، والاعتماد على طريقة لعب مملة لتخطي دفاع المنافس.

إلى ذلك، دافع بيب غوارديولا عن رياض محرز وخياراته بهذا الخصوص، وقال في تصريحات إعلامية: “أعترف بأننا كنا مطالبين بقضاء فترة أطول في الثلث الأخير من الملعب والقيام بتمريرات أكثر، ولكن المهمة كانت صعبة”، وأضاف: “فيل فودن يمتلك تلك السرعة في مخادعة الدفاع، ولكن عندما أعتمد على رياض محرز أو بيرناردو سيلفا على الجناح الأيمن، نكون أكثر هدوءًا”، وأضاف: “هذا الهدوء يمنحنا خاصية أخرى، ألا وهي أننا سنكون أكثر عددا في منطقة العمليات، كما أننا وفي حالة فقدان الكرة، سنعود جميعا إلى الخلف من أجل غلق المساحات، مما يمنع المنافس من تشكيل خطر علينا والركض سريعا تجاه منطقتنا”، واعترف المدرب الإسباني بأن بحث محرز وغريليش تحديدا عن التمرير بدل المراوغة كان بطلب منه، وهو ما أشار له أيضا البرتغالي برناردو سيلفا بقوله: “ما يريده منا بيب كلاعبي وسط هجومي، هو التوجه مباشرة للمرمى عندما نكون أمام فرصة واضحة للتهديف، وإن لم يكن كذلك فنحن مطالبون بالتريث”.

يجدر الذكر، أن رياض محرز استغل فرصة عدم المشاركة في كأس العالم للعب أساسيا في لقاءات مانشستر سيتي لحد الآن، على اعتبار أن غوارديولا يريد منح راحة أطول للاعبين الذين لعبوا كأس العالم قبل العودة إلى التشكيل الأساسي وفي مقدمتهم فيل فودين.