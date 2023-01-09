غوارديولا يشيد برياض محرز ويحدد أسباب تألقه

تخلص من عقدة ضربات الجزاء وبات كابوسا لتشيلسي

أشاد المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، بالدولي الجزائري رياض محرز عقب تألقه أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، واستعادته لتوّهجه الكروي المعروف، حيث سجل هدفين وقاد مانشستر سيتي للفوز على تشيلسي 4-0، أول أمس، في المواجهة التي جمعت الفريقين، ضمن الدور الثالث من البطولة، ليحصد على جائزة رجل المباراة.

ويقدم محرز مستويات كبيرة منذ عودة المنافسة بعد فترة التوقف الدولي بسبب إجراء بطولة كأس العالم في قطر، حيث استفاد قائد “الخضر” من عدم المشاركة في المونديال لمضاعفة العمل وتدارك النقائص التي عانى منها منذ بداية الموسم الجارين التي جعلته يخرج من الحسابات الفنية لغوارديولا.

وقال غوارديولا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “الجودة الفنية التي يتمتع بها محرز تقول عنه كل شيء، ما قدمه كان استثنائيا بامتياز”، وأضاف: “محرز يحب لعب كرة القدم، الهدف الأول سجله من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة للغاية لقد لعب مباراة أكثر من ممتازة، هذا هو ما نعرفه عن رياض”، وكانت المباراة شهدت إنهاء محرز لعقدته مع تنفيذ ركلات الجزاء، حيث سجل من خلالها للمرة الأولى خلال الموسم الحالي بعدما أضاع في مباراتين سابقتين، وبعيدا عن محرز، تطرق غوارديولا لنظيره غراهام بوتر مدرب تشيلسي، والذي يواجه مطالبات جماهيرية بإقالته من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج، علما بأنه تولى المهمة في أكتوبر الماضي، وعن ذلك، قال غوارديولا: “أود أن أقول لتود بويلي مالك تشيلسي، والذي كان من دواعي سروري أن ألتقي به، لكنني أطالبه بمنح الوقت لبوتر”.

من جهة أخرى، أصبح محرز يمثل عقدة كبرى لنادي تشيلسي في الموسم الحالي بجميع البطولات، بعدما هز نجم “محاربي الصحراء” شباك “البلوز” في 4 مناسبات، وجعل جماهيره تشعر بالحزن، وتمكن رياض محرز من تسجيل 4 أهداف لناديه مانشستر سيتي في شباك خصمه تشيلسي، كان الأول في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، والثاني في “البريميرليغ”، فيما جاء الثالث والرابع في منافسة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بحسب شبكة “سكواكا” البريطانية.

وبات رياض محرز أول لاعب يتمكن من تسجيل 4 أهداف في 3 مواجهات مختلفة ضد تشيلسي في موسم واحد بجميع المسابقات، منذ أن فعلها نجم مانشستر يونايتد السابق، تشيشاريتو، ضد “البلوز” في موسم 2012/2013 (سجل 3 أهداف في 3 مباريات)، وبهذه الأرقام من الممكن القول، إن رياض محرز بات كابوس نادي تشلسي في البطولات المحلية في إنجلترا، بعدما حصل على ثقة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، وأصبح يلعب في التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي.