غوتيريش: بدلا من الهدنة فوجئت بتصعيد غير مسبوق في غزة

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم السبت، بـ”التصعيد غير المسبوق” في عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. مجددا دعوته إلى “وقف إنساني لإطلاق نار على الفور”.

وقال غوتيريش خلال زيارة يجريها إلى الدوحة:”للأسف بدلا من الهدنة، فوجئت بتصعيد غير مسبوق في القصف ونتائجه المدمرة. وهذا ما يقوض الأهداف الإنسانية”.

كما أعرب الأمين العام عن “قلقه لانقطاع الاتصالات في قطاع غزة”، وبشأن “موظفي الأمم المتحدة الموجودين في غزة لتقديم المساعدات الإنسانية”.

وتابع غوتيريش:”إنني أكرر ندائي القوي من أجل وقف فوري لإطلاق النار، لأسباب إنسانية. ولتقديم الإغاثة الإنسانية على المستوى الذي يتوافق مع الاحتياجات الماسة للشعب في غزة”.