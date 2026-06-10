غويري مرشح لمغادرة نادي مرسيليا

مرتبط بعقد يمتد لثلاثة مواسم أخرى

كشفت تقارير إعلامية فرنسية متخصصة، أن الدولي الجزائري أمين غويري قد يكون أحد أبرز الأسماء المرشحة لمغادرة نادي أولمبيك مرسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل التغييرات الكبيرة التي يستعد النادي لإجرائها على تشكيلته. وبحسب ما أورده موقع “فوت 01″، فإن الإدارة الجديدة للنادي الفرنسي، بقيادة غريغوري لورنزي، تواجه تحديا كبيرا لإعادة بناء الفريق بعد الموسم المخيب الذي فشل خلاله مرسيليا في ضمان مقعد مؤهل إلى منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن غويري المرتبط بعقد يمتد لثلاثة مواسم أخرى مع مرسيليا، يعد من بين اللاعبين الذين يمتلكون أعلى قيمة سوقية داخل التشكيلة الحالية، ما يجعله مرشحا بقوة للرحيل في حال تلقي إدارة الفريق لعرض مالي مناسب خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد التقرير ذاته، أن إدارة الفريق لن تمانع في دراسة أي عرض جدي يخص مهاجم “الخضر”، خاصة في ظل حاجة النادي إلى تحقيق مداخيل مالية تسمح له بإعادة التوازن إلى خزائنه وتمويل صفقات جديدة بأقل التكاليف الممكنة.

وفي الوقت الراهن، يركز غويري بشكل كامل على التزاماته مع المنتخب الجزائري، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة على رأسها مونديال 2026، وسيتحول بعدها إلى أحد أبرز الملفات الساخنة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بالنسبة لنادي الجنوب الفرنسي