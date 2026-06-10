-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الجزائر تعرب عن إدانتها “الشديدة” للاعتداءات التي استهدفت الأردن والكويت والبحرين
رياضة
مرتبط بعقد يمتد لثلاثة مواسم أخرى

غويري مرشح لمغادرة نادي مرسيليا

ع.ع
  • 66
  • 0
غويري مرشح لمغادرة نادي مرسيليا

كشفت تقارير إعلامية فرنسية متخصصة، أن الدولي الجزائري أمين غويري قد يكون أحد أبرز الأسماء المرشحة لمغادرة نادي أولمبيك مرسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل التغييرات الكبيرة التي يستعد النادي لإجرائها على تشكيلته. وبحسب ما أورده موقع “فوت 01″، فإن الإدارة الجديدة للنادي الفرنسي، بقيادة غريغوري لورنزي، تواجه تحديا كبيرا لإعادة بناء الفريق بعد الموسم المخيب الذي فشل خلاله مرسيليا في ضمان مقعد مؤهل إلى منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن غويري المرتبط بعقد يمتد لثلاثة مواسم أخرى مع مرسيليا، يعد من بين اللاعبين الذين يمتلكون أعلى قيمة سوقية داخل التشكيلة الحالية، ما يجعله مرشحا بقوة للرحيل في حال تلقي إدارة الفريق لعرض مالي مناسب خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد التقرير ذاته، أن إدارة الفريق لن تمانع في دراسة أي عرض جدي يخص مهاجم “الخضر”، خاصة في ظل حاجة النادي إلى تحقيق مداخيل مالية تسمح له بإعادة التوازن إلى خزائنه وتمويل صفقات جديدة بأقل التكاليف الممكنة.

وفي الوقت الراهن، يركز غويري بشكل كامل على التزاماته مع المنتخب الجزائري، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة على رأسها مونديال 2026، وسيتحول بعدها إلى أحد أبرز الملفات الساخنة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بالنسبة لنادي الجنوب الفرنسي

مقالات ذات صلة
عوشيش يردّ على بيتكوفيتش

عوشيش يردّ على بيتكوفيتش

بالفيديو.. منتخب الأرجنتين يواصل تحضيراته للمونديال

بالفيديو.. منتخب الأرجنتين يواصل تحضيراته للمونديال

طبيب “الخضر” وبن طالب.. وحادثة الدانماركي إريكسون

طبيب “الخضر” وبن طالب.. وحادثة الدانماركي إريكسون

هذه رسالة بيتكوفيتش إلى اللاعبين قبل بداية المونديال

هذه رسالة بيتكوفيتش إلى اللاعبين قبل بداية المونديال

بيتكوفيتش يجدد عقده إلى سنة 2028

بيتكوفيتش يجدد عقده إلى سنة 2028

هل حرم بن ناصر وغاساما “الخضر” من مشاركتين مستحقين في المونديال؟!

هل حرم بن ناصر وغاساما “الخضر” من مشاركتين مستحقين في المونديال؟!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد