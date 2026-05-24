فاجعة في قسنطينة.. وفاة امرأة وطفلين بعد سقوطهم من جسر صالح باي

توفيت امرأة وطفلين، صباح الأحد، بعد سقوطهم من أعلى الجسر العملاق صالح باي ببلدية وولاية قسنطينة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن إسعافات الحماية المدنية للوحدة الثانوية لدائرة قسنطينة  تدخلت في حدود الساعة 07سا06د لأجل حادث سقوط امرأة في العقد الثالث من العمر وطفلين يبلغان من العمر سنتين وثلاث سنوات.

وأكد طبيب الحماية المدنية وفاة الضحايا الثلاثة في عين المكان، فيما تم تحويل الجثامين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية.

