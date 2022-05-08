فتاة سعودية تستنجد بالأمن العام لحمايتها من أسرتها
أعلنت شرطة منطقة نجران بالسعودية تلقيها “بلاغا عن تعرض فتاة للإيذاء من قِبل أحد أفراد عائلتها”.
واستجابة لهذا البلاغ، “تم استدعاء أطراف الحادثة واستكمال الإجراءات النظامية، وتسليم الفتاة للجهة المختصة”، وفق بيان نشره الأمن العام على حسابه على تويتر.
ويعود البلاغ للمدربة الرياضية رهف اليامي، التي أكدت من خلال صور وتسجيلات صوتية تعرضها للضرب من طرف أسرتها.
She needs help!!!#انقذوا_رهف_اليامي pic.twitter.com/qONpYYxlyp
— EVA (@lonelyaryaf) May 4, 2022
وفي الحال، قام ناشطون على توتير باطلاق وسم “#انقذوا_رهف_اليامي”، حيث طالبوا السلطات السعودية بالتدخل لإنقاذ الفتاة من العنف الأسري.
وقال مغردون إن “الجرائم المرتكبة بحق النساء تنتشر كالنار في الهشيم”، داعين إلى مكافحة “هذا الإرهاب يجب أن يتم ردعه وردع من يستهترون بحماية أرواحنا ويعاقبون المجرم بتعهد.. وكأن بقعة من الحبر ستحمي دماء النساء من السفك”.
الجرائم المرتكبه بحق النساء تنتشر كالنار في الهشيم، هذا الارهاب يجب ان يتم ردعه و ردع من يستهترون بحماية ارواحنا ويعاقبون المجرم بتعهد.. وكأن بقعه من الحبر ستحمي دماء النساء من السفك!
#انقذوا_رهف_اليامي
— NS (@CUVLJ) May 4, 2022
وقالت مغردة أخرى تدعى هيا إن تويتر أصبح” ملجأ للمعنفات بدلاً من مراكز العنف الأسري والشرطة المتخاذلة” . مضيفة “معنفة؟ شهري بنفسك اسمك وصور مرفقة للعنف اللي تعرضتي له بالتالي راح تحرجين المؤسسات الحكومية عشان تتلحلح وتشوف شغلها”.
بينما شكك آخرون في حقيقة الاعتداء الذي تعرضت له رهف، لافتين إلى هناك فتيات يقمن بإيذاء أنفسهن ثم اتهام أسرهن، حيث قالت إحدى المغردات:” هالشي اسمه cutting وهي ظاهره كانت منتشرة بين المراهقين أفضل إنكم تقرون عنها أكثر.. علاجها هو الخضوع للجلسات النفسية بس أعرف بنات مرو بهالتجارب وتخلصو منها والحين يضحكون على أنفسهم بس ترى أي غلطه راح تكلفك حياتك”.
هالشي اسمه cutting وهي ظاهره كانت منتشره بين المراهقين افضل انكم تقرون عنها اكثر.. علاجها هو الخضوع للجلسات النفسيه بس اعرف بنات مرو بهالتجارب وتخلصو منها والحين يضحكون على انفسهم بس ترى اي غلطه راح تكلفك حياتك 🤷🏻♀️#انقذوا_رهف_اليامي pic.twitter.com/MbkucdZjdq
— انآ. (@8li8o) May 5, 2022
وقالت دلمار معلقة على صورة الجروح الموجودة في ذراع رهف :”معليش يعني بس مو شايفين أي تعنيف بالصورة غير أنها مجرحة يدها بالموس وما في أي علامات ضرب وتقولون تعنيف ؟!!”.