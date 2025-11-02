فتح التوظيف بجهاز الدرك لأصحاب مستوى الرابعة متوسط

من فئة الرتباء المتعاقدين.. والترخيص استثنائي هذه السنة

فتحت قيادة الدرك الوطني باب التوظيف للشباب الراغبين في الانخراط ضمن صفوف السلك، ضمن فئة الطلبة الرتباء المتعاقدين، حيث خفضت شرط الالتحاق استثنائيا بهذه الرتبة هذا العام إلى مستوى السنة الرابعة متوسط.

وتحت شعار “الجيش الوطني الشعبي شرف ـ التزام ومستقبل”، شرعت المجموعات الإقليمية للدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني في استقبال ملفات التجنيد للالتحاق بصفوفها، ضمن فئة الطلبة الرتباء المتعاقدين، حيث أنه وفي إطار استغلال تمديد الترخيص الاستثنائي بتخفيض المستوى الدراسي لتجنيد هذه الفئة، يفتح المجال أمام المترشحين المتحصلين على مستوى السنة الرابعة متوسط متمّمة، مع إعطاء الأولوية لحاملي شهادات التكوين والتعليم المهنيين، فيما أكدت قيادة الدرك الوطني أن تمديد الترخيص الاستثنائي صالح لمدة سنة دراسية واحدة فقط 2025 ـ 2026.

وحددت المناصب المالية التي فتحها سلاح الدرك والمتعلقة بالرتباء المتعاقدين، شروط الانضمام بتوفر المعنيين على الجنسية الجزائرية، اللياقة البدنية الجيدة، العزوبية، أن يكون تحقيق التجنيد مقبولا، أما القامة، فلا تقل عن 1.70م، في حين حدد سن الراغبين في المشاركة ما بين 18 سنة على الأقل إلى 22 سنة على الأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية.

أما عن المستوى الدراسي، فقد تم تخفيضه إلى السنة الرابعة من التعليم المتوسط متمّمة، على أن يرفق المعني لدى تقربه إلى أقرب وحدة للدرك الوطني، بالملف الأولي للترشح والمتكون من شهادة ميلاد رقم 12، نسخة من الشهادة المدرسية، صورة شمسية فضلا عن نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الإقامة.

وأوضحت الجهات المعنية، أن مدة التكوين هي 6 أشهر على مستوى مراكز التدريب للدرك الوطني بكل من عين مليلة بأم البواقي، تقرت، ورقلة، جيجل، جنين بورزق بالنعامة.

وسيمكّن قرار فتح المناصب المالية بجهاز الدرك من مضاعفة الإمكانات البشرية للسلك، لضمان أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات في المهام الدفاعية ومكافحة مختلف الجرائم، بما فيها العابرة للحدود، خاصة بعد الارتفاع القياسي للشبكات الإجرامية خاصة الناشطة في مجال التهريب والمتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة وكذا الأسلحة وتهريب البشر وتدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر، تزامنا مع الارتفاع القياسي للجرائم السيبرانية والمعلوماتية في السنوات القليلة الأخيرة.