فتح باب الترشح للوكالات السياحية لتنظيم حج 2024

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، الأحد، عن فتح باب الترشح لوكالات السياحة والأسفار الراغبة في تنظيم الحج لموسم 2024.

وأشار بيان الديوان إلى أن إنطلاق التسجيلات وسحب دفتر الشروط يكون ابتداءً من 24 سبتمبر الجاري، من خلال البوابة الجزائرية للحج والموقع الرسمي للديوان الوطني للحج والعمرة.

“ووضع الملف يدويا بعد دفع مبلغ 5.000,00 دج لحساب الديوان لدى البنك الوطني الجزائري، وذلك ابتداءً من تاريخ 26 سبتمبر”.

وذكر الببان أن آخر أجل “لإستلام ملفات الترشح هو 10 أكتوبر على الساعة العاشرة صباحا”.