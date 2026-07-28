فتح باب المشاركة في الأيام الطبية الجراحية الـ54 للجيش

أعلنت اللجنة العلمية للطب العسكري عن فتح باب المشاركة في الأيام الطبية الجراحية الرابعة والخمسين للجيش الوطني الشعبي، المقرر تنظيمها خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026، بنادي الموقع للجيش بعين النعجة بالناحية العسكرية الأولى.

ودعت اللجنة، في إعلانها، الأطباء والباحثين والمهنيين في القطاع الصحي إلى المساهمة بأبحاثهم ومداخلاتهم العلمية ضمن البرنامج العلمي للدورة، الذي يتناول عددا من القضايا الطبية الحديثة والتخصصية.

ويتضمن البرنامج مشاركات موضوعاتية حول دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المستشفيات وجودة الرعاية الصحية، والإدارة الاستراتيجية لمضادات السموم في المستشفيات العسكرية، إلى جانب آخر المستجدات في علاج سرطانات القصبات الهوائية، وحالات الطوارئ العصبية الوعائية في ظل التطورات التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي.

كما يشمل البرنامج موائد مستديرة تناقش السمنة والتطورات الطبية والجراحية المرتبطة بعلاجها، وآفاق علاج الفشل الكلوي المزمن، إضافة إلى واقع وآفاق طب الأسنان الحديث في الجزائر.

وستنظم، بالموازاة مع ذلك، ورشات تطبيقية متخصصة في المحاكاة الجراحية، وطب القلب البنيوي، وإدارة الألم قبل الجراحة من خلال التخدير الموضعي، فضلا عن تخصيص فضاء لعرض الملصقات الإلكترونية.

ودعت اللجنة العلمية الراغبين في المشاركة إلى إرسال ملخصات أبحاثهم عبر الاستمارة الرقمية إلى اللجنة المنظمة قبل تاريخ 15 سبتمبر 2026، وذلك عبر البريد الإلكتروني: [email protected].