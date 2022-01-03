فتح شبابيك إلكترونية واقتناء التذاكر عن بُعد

مدير محطة نقل المسافرين بالخروبة فريد بوخاوة للشروق

تشهد محطة الخروبة للنقل الحضري بين الولايات، عديد التحسينات والتي ستنعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمسافرين مستقبلا، وذلك في ظل الشكاوى العديدة من وجود نقائص بالمحطة المنجزة سنة 1993، حيث يسعى المدير الجديد للمحطة إلى إعادة تهيئتها وعصرنة خدماتها وجعلها تضاهي من حيث الأهمية محطات برية عالمية.

كورونا كبدتنا خسائر معتبرة ولم نسرّح العمال

تعتبر محطة الخروبة أو محطة كبار معطوبي حرب التحرير الوطني، محطة حافلات رئيسية للنقل البري بالحافلات التابعة لشركة تسيير المحطات البرية “سوقرال” والتي تضم عديد الاتجاهات نحو معظم ولايات الوطن، وهو ما يجعل تحسين خدماتها أكثر من ضرورة، علما أن المسافرين المتنقلين عبر المحطة كثيرا ما اشتكوا من نقائص عديدة خلال السنوات الماضية.

إعادة تهيئة المحطة بعد 28 سنة من افتتاحها

ولاكتشاف المحطة عن قرب تنقلت “الشروق” إلى مقرها المتواجد ببلدية حسين داي، حيث التقينا بمديرها “بوخاوة فريد” المنصب منذ سنة ونصف سنة، حيث صرح أن المحطة لم تعرف عملية تهيئة منذ افتتاحها قبل 28 سنة، حيث تم المباشرة في أشغال تجديد المساكة “سقف المحطة” المهترئ التي ستستغرق شهرين على أكثر تقدير، موضحا أن هذه الأخيرة لن تؤثر على استقبال العائلات خلال العطل المدرسية، حيث وفرت المحطة خيم بلاستيكية لنقل المحلات فيها، على غرار خيمة المصلى وخيمة قاعة الانتظار التي تتوفر على الظروف اللازمة لتحسين الخدمة.

1196 حافلة بين الولايات و200 “طاكسي” بالخروبة

ولتسهيل عملية تنقل المسافرين في العاصمة تعاقدت شركة تسيير المحطات البرية “سوقرال” مع نحو 200 سائق أجرة الذين يعملون في إطار المناوبات الليلية من الواحدة صباحا إلى الفجر، كما توجد محطة حضرية داخل محطة الخروبة تتواجد فيها مختلف خطوط النقل بالعاصمة التابعة للخواص والنقل الحضري لولاية الجزائر، بالإضافة إلى ذلك تم تجديد حظيرة الحافلات بالتنسيق مع مؤسسات اقتصادية وبنكية، حيث استطاعت مؤسسات اقتناء حافلات جديدة بدل المهترئة ومن المؤسسات السباقة مؤسسة النقل العمومي “sntv”، وأوضح مدير وحدة العاصمة للنقل البري أن محطة خروبة تضم 1196 حافلة تخرج يوميا إلى كل الاتجاهات. مشيرا إلى أن نشاط المحطة يزداد خلال العطل المدرسية مقارنة بفترة الدراسة.

ولحماية المسافرين الذين يصلون متأخرين إلى المحطة من اعتداءات السرقة وكذا سائقي سيارات الأجرة، حيث كانوا في السنوات الماضية يتعرضون للمضايقات من طرف سائقي سيارات الأجرة غير الشرعيين، قرّر المدير الجديد الذي عين منذ سنة ونصف لتسيير المحطة فتح مركز شرطة.

محطة الخروبة لم تسرّح عمالها رغم خسائر “كورونا”

وعن الخسائر التي تكبدتها محطة الخروبة خلال الغلق وتوقيف التنقل بسبب جائحة كورونا لمدة 288 يوم، أكد بوخاوة أنه منذ انتشار الوباء والمحطة تعمل بقدرة بشرية لا تتجاوز نسبة 50 من المائة، ورغم الأزمة المالية التي تعرضت لها، فالمؤسسة لم تقدم على تسريح العمال. وفيما يتعلق باحترام المسافرين للبروتوكول الصحي، أوضح المتحدث أنه بعد استئناف المحطة نشاطها شدّدوا على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية، حيث تلقوا صعوبات في إقناع المسافرين بالالتزام بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا ومع مرور الوقت تعود المواطنون وأصبحوا واعين بخطورة الوباء، وخلال أيام الحجر الصحي وفّرت المحطة الأمن لهم إلى غاية انتهاء الحجر وكان باستطاعتهم التوجه إلى محطة النقل الحضري لولاية الجزائر التي تتوفر فيها حافلات ايتوزا والخواص ليستفيد منها المسافرون الذين لا يقدرون على تكاليف سيارات الأجرة.

فتح خطوط جديدة نحو إيليزي وتندوف وجانت

وصرح بوخاوة فريد أن المحطة تلقت طلبات من المواطنين بخصوص فتح خطوط جديدة مباشرة إلى القرى والمداشر والأماكن المعزولة مع زيادة عدد الحافلات لبعض الخطوط بما فيها “قنزات”، التي كان يعمل فيه خمس حافلات في الماضي لتصبح الآن يعمل في هذا الخط حافلة واحدة فقط، وأيضا المسيلة، بوسعادة، المدية، قصر البخاري وبني سليمان، بالإضافة إلى فتح خطوط إلى ولايات إيليزي، جانت وتندوف، وأشار إلى أنه حوّل الطلبات إلى مدير “سوقرال” ومديرية النقل لولاية الجزائر.

وأضاف أنه قدم اقتراحات على مستوى هذه الأخيرة والوزارة الوصية، من أجل فتح محطات جديدة وفق مخطط عمراني ومعايير السلامة والأمن تضم منشآت وخدمات تتماشى ومتطلبات المسافرين. وفي إطار تحسين الخدمات بالمحطة أبرز المتحدث أنه سيتم فتح شبابيك إلكترونية مع اقتناء التذاكر عن بعد.

غرامة وتوقيف الرحلة للمتعدين على حقوق المسافرين

وعن سؤالنا حول شكاوى المسافرين، كشف أنه ينقل باستمرار الشكاوى والانشغالات إلى الرئيس المدير العام لشركة تسيير المحطات البرية “سوقرال”، التي بدورها تتخذ إجراءات صارمة ضد مرتكبي التجاوزات في حق المسافرين، حيث تتراوح العقوبات بين الغرامة المالية وتوقيف رحلات أصحاب الحافلات من ثلاثة أيام إلى شهر.

ومن بين التجاوزات المرتكبة من طرف الناقلين ركن حافلاتهم في بعض المحطات الموازية كمحطة الدار البيضاء عندما يكون لديهم عدد قليل من المسافرين، وينتظرون زميلهم الذي ينطلق بعد ساعة من محطة الخروبة ويحوّلون بذلك المسافرين من الحافلة الأولى إلى الثانية، الأمر الذي جعل هؤلاء المسافرين يستاؤون من هذه التصرفات التي جعلتهم يتأخرون في الوصول إلى وجهتهم.

وعلى هذا الأساس يرى مدير محطة الخروبة إلى ضرورة إرسال مديرية النقل لولاية الجزائر مفتشين إلى محطة الدار البيضاء بالتنسيق مع مصالح الأمن للقضاء على المشكل.

اهتراء المحطة لعقود من الزمن جعل مرتاديها يتذمرون

عانى مرتادو محطة الخروبة منذ عقود من الزمن من الحالة الكارثية للمحطة التي لم تعرف تهيئة منذ نشأتها، حيث مواقفها مهترئة والأمطار تتسرب منها والكراسي الحديدية محطمة والمسافرين ينتظرون طويلا واقفون في انتظار الحافلات القديمة، بالإضافة إلى المراحيض غير الصالحة للاستعمال نظرا لانعدام الماء فيها.

للإشارة، فقد سبق وأن ناشد المواطنون، المسؤولين على المحطة التي يقصدها المسافرين من شتى ربوع الوطن الالتفاتة لها والتدخل العاجل لإعادة تهيئتها، لتصبح محطة بمقاييس عالمية تدعم قطاع السياحة في الداخل والخارج ويستفيد منها عامة الشعب، إلى جانب ذلك طالبوا بضرورة تكييف مواقيت الرحلات مع توقيت الدخول والخروج من العمل، كما اقترحوا استغلال محطات الحافلات العمومية وإنجاز نزل أو مراقد ومطاعم أكل سريع يستفيد منها المسافرين على غرار سائقي الحافلات، ومداخيل هذه المشاريع تستعمل في إصلاحات المحطة وخلق يد عاملة وغيرها.

نقابة سائقي الأجرة تثمّن مساعي المدير الجديد

من جهته، صرح الأمين العام للفرع النقابي لسائقي سيارات الأجرة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين رضا كرارية، أنه يعمل في المحطة منذ سنوات، حيث عان رفقة زملائه من المنحرفين وسائقي “كلونديستان” الذين كانوا يتهجمون عليهم داخل المحطة وينزلون المسافرين من مركباتهم بالقوة، معترفا أن الوضع بالمحطة تحسن كثيرا منذ سنة ونصف سنة بعد تنصيب المدير الجديد للمحطة “بوخاوة فريد” والمدير العام لشركة تسيير المحطات البرية “سوقرال” “تازارات فارس”، هذه الأخيرة التي تشرف على 68 محطة على مستوى الوطن، وأكد النقابي أن الوضع الأمني تحسن، حيث يوجد 19 عون أمن داخلي ورئيس فرقة يسهرون على أمن المحطة والمسافرين، وذلك من خلال جهود رئيس مصلحة الأمن العمومي دحماني فاتح والأعوان العاملين معه لتوقيف المنحرفين ولصوص الهواتف النقالة، إلى جانب رئيس مركز الشرطة بالمحطة الذي تضاعف طاقمه ثلاث مرات وذلك بمساعدة رئيس أمن حسين داي وجميعهم تمكنوا من وضع حد لنشاط سائقي سيارات الأجرة غير الشرعيين “الكلونديستان” داخل المحطة.

شبابيك إلكترونية وإصدار بطاقة ائتمان خاصة بالمحطة

وفي نفس السياق اقترح مدير المحطة على وزارة النقل ومديرية النقل إنجاز محطات جديدة وفق معايير السلامة والأمن والمتوفرة على جميع المنشآت والخدمات ومن خلال احترام مخططي العمران والسير، موضحا أنه لا يمكن وضع محطة في وسط تجمع سكني لتفادي إزعاجهم بالضجيج وعرقلة حركة المرور.

واعتبر المتحدث أن تسيير محطة يشبه تسيير المستشفيات والملاعب، حيث يكون الاتصال مباشر بمختلف شرائح المجتمع من الطلبة والعمال والأسر، وأوضح أن دوره تحسين محاسن المحطة وإصلاح المساوئ، مشيرا إلى أنه سيتم تحسين الخدمات في المستقبل القريب من خلال استعمال الوسائل الحديثة كإنشاء شبابيك الكترونية واقتناء التذاكر وإصدار بطاقة دفع خاصة بالمحطة وكذا الإعلان عن الخدمات عن بعد، إلى جانب الصفحة الالكترونية التي تضم معلومات حول توقيت الرحلات، ما يسهل تنقل المواطنين إلى مقرات عملهم والطلبة إلى جامعاتهم.

وأشار بوخاوة إلى وجود شاشات خاصة عند المدخل الرئيسي المحاذي لمركز الشرطة للمحطة، تتوفر على معلومات حول كل مواعيد الانطلاق لكل الوجهات، كما يتواجد المشرف على مناطق الاستغلال أي الشبابيك ومناطق الركوب إضافة إلى عشرة أعوان شبابيك وعشرة منظمين لمناطق الركوب، ناهيك عن الناقلين وممثليهم الموجودين في المحطة باستمرار لتنظيم حافلاتهم، أما عن المراحيض فالبناية الرئيسية للمحطة يوجد بها دورتي مياه واحدة للرجال وأخرى خاصة بالنساء ومرش، إلى جانب وجود ثلاثة مراحيض خارج البناية.

وأضاف المتحدث أنه رغم الظروف الصعبة التي يعملون فيها على مدار 24 ساعة حافظت المحطة على استمرارية الخدمة كمرفق عام مع تأمين تنقل المسافرين في كل الحالات.