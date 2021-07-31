وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج تعلن:

أعلنت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن فتح مسابقة للالتحاق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي وهذا بعد أزيد من ست سنوات عن آخر مسابقة، وسيتم تنظيمها في تاريخ يعلن عنه لاحقا من قبل المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد الدبلوماسي.

وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية رقم 57 الصادرة مؤخرا، تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لثلاث رتب وهي: رتبة مستشار الشؤون الخارجية، رتبة ملحق الشؤون الخارجية، رتبة كاتب الشؤون الخارجية.

بالنسبة لرتبة مستشار الشؤون الخارجية يتم تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات، حيث يجتاز المترشحون اختبارات كتابية في القبول تم تقسيمها إلى أربعة، وهي اختبار الثقافة العامة، اختبار في المؤسسات والعلاقات الدولية، اختبار اختياري في أحد الميادين التالية: القانون الدولي، العلوم الاقتصادية أو المالية أو التجارة الدولية، العلوم السياسية، علوم الإعلام والاتصال، الآداب واللغات، التاريخ والجغرافيا، اختباران في لغتين أجنبيتين من بين اللغات الآتية الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، الألمانية، وفي حال النجاح في تلك الاختبارات يجتاز المعنيون اختبارا شفهيا للنجاح النهائي يـتـمثـل في مـحادثة مــع الـلجنة حــول مــوضوع ذي علاقة بالبرنامج.

أما بالنسبة لرتبة مستشار الشؤون الخارجية وهو امتحان مهني، فيتعين على المترشحين اجتياز اختبار في الـثقافة العامـة وآخر في العلاقات الدولية أو العلاقات الاقتصادية أو التجارة الدولية أو القانون الدولي، مع اختبار في التحرير الـدبلوماسي، واختباران في لغتين (2) أجنبيتين من بين اللغات الآتية الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، الألمانية.

وبالنسبة لرتبة كاتب الشؤون الخارجية وهي مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص، فسيجتاز المترشحون المقبولون الاختبارات الكتابية المتمثلة في اختبار الثقافة العامة، اختبار في المؤسسات والعلاقات الدولية مع اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية: القانون العام (القانون الدستوري أو القانون الإداري أو القانون الدولي)، العلوم الاقتصادية أو المالية أو التجارة الدولية، العلوم السياسية، علوم الإعلام والاتصال، الآداب واللغات، التاريخ والجغرافيا. اختباران في لغتين أجنبيتين من بين اللغات الآتية: الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، الألمانية، وفي حال اجتياز الامتحانات الكتابية يمتحن المترشح شفهيا من أجل النجاح النهائي.

وفصلت الجريدة الرسمية في شروط ومعايير التنقيط الخاصة بالمسابقة وفقا لمختلف الرتب المعنية وخاصية كل واحدة منها، وحسب الشهادة المحصل عليها مع احتساب مسار الدراسة والمعدل المحصل عليه والخبرة المهنية المكتسبة سواء في عقود ما قبل التشغيل أو الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات أو الإدماج المهني أو صفة متعاقد وغيرها من الشروط والمعايير الخاصة بالقبول.