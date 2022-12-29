فجأة.. بن طالب يُريد الرّحيل!

أخبر اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب إدارة ناديه أونجي الفرنسي، بِأنه يرغب في الرّحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

وكان متوسّط الميدان بن طالب (28 سنة) قد انضمّ إلى نادي أونجي في جانفي الماضي، بعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2025.

ولا تُمانع إدارة نادي أونجي في تلبية رغبة الدولي الجزائري، كما ذكرته مجلّة “أونز مونديال” الفرنسية، الخميس.

لكن إدارة رجل الأعمال الجزائري المُغترب والرئيس سعيد شعبان اشترطت استلام مبلغ يتراوح ما بين 7 و10 ملايين أورو، للفريق الذي يرغب في الاستفادة من خدمات بن طالب في جانفي المقبل. وفقا للمصدر الذي لم يُوضّح سبب رغبة اللاعب الجزائري في تغيير الأجواء، رغم أنه يُشارك أساسيا وأحيانا يحمل شارة القائد، فضلا عن قِصَرِ منذ انضمامه إلى نادي أونجي. كما لم يذكر الوجهة المستقبلية لِبن طالب.

وشارك نبيل بن طالب في 12 مباراة أساسيا بِزيّ نادي أونجي، في بطولة فرنسا للموسم الحالي. وسجّل هدفَين، كما وزّع تمريرة حاسمة.

ويتذيّل فريق أونجي لائحة ترتيب بطولة فرنسا، بعد مرور 16 جولة، كما أنه مُني بِثماني هزائم متتالية في المنافسة، آخرها أمام نادي أجاكسيو، الأربعاء. وقد اضطرّت الإدارة مُؤخّرا إلى إقالة المدرب جيرالد باتيكل.