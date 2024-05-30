فجر الجمعة: ظاهرة فلكية قابلة للرصد بالعين المجردة في سماء الجزائر (صور)

في فجر يوم الجمعة 31 ماي الجاري، سيتقارب القمر، وهو في طور التربيع الأخير، مع كوكب زحل. ليصبحا على مسافة درجة قوسية واحدة تقريبًا في السماء.

وسيكون هذا التقارب الفلكي مرئيًا بالعين المجردة، حسب ما أكده مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء والفيزياء الفلكية.

حيث يمكن رصد الظاهرة على ارتفاع حوالي 30 درجة فوق الأفق الجنوبي الشرقي، في تمام الساعة الخامسة صباحًا 5:00 بالتوقيت المحلي.

وفي 14 مارس الماضي، كان عشاق رصد الظواهر الفلكية على موعد مع فرصة لمشاهدة التقارب الفلكي الظاهري للقمر مع كوكب المشتري، مباشرة بعد غروب شمس ذلك اليوم.

وكانت هذه الظاهرة الفلكية، حسب ما أكده المركز، قابلة للرصد بالعين المجردة باتجاه الغرب، على ارتفاع نحو 50 درجة.

وأشار المركز إلى أن “هذا التقارب، يحدث أمام التكتل المفتوح “الثريا” في كوكبة الثور. أين يكون كوكب عطارد على مسافة 8 درجات من الأفق الغربي”.

“كما يتقارب القمر وكوكب المشتري أيضا، مع كوكب أورانوس الذي لا يرى إلا بالتلسكوب”، يضيف المصدر ذاته.