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رياضة

فحص طبّي لـ “بن سبعيني”

علي بهلولي
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فحص طبّي لـ “بن سبعيني”

سيخضع اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني إلى فحص طبّي، عند عودته إلى ألمانيا حيث يرتدي زيّ نادي بوروسيا مونشنغلادباخ.

جاء ذلك في بيان نشرته إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، الأربعاء.

ويشكو المدافع بن سبعيني إصابة على مستوى الفخذ، تعرّض لها خلال مباراة “الخضر” والمضيف البوركينابي مساء الثلاثاء. أجبرته على ترك مكانه لِزميله لاعب الخطّ الخلفي نوفل خاسف في الدقيقة الـ 59.

و”تعامى” حكم الساحة البوتسواني جوشوا بوندو عن اعتداء خشن، من لاعب بوركينابي ضد بن سبعيني في الشوط الأوّل. كان يستحقّ عقوبة الطّرد بِسبب خطورته (سحق قدم مدافع “الخضر”).

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