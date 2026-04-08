فرار 7 لاعبين من إريتريا بعد مباراة في تصفيات أمم إفريقيا 2027

منعت فرقها سابقا من السفر خارج البلاد لنفس السبب

قال هشام يكن، مدرب منتخب إريتريا لكرة القدم، إن سبعة لاعبي كرة قدم إريتريين اختفوا بعد فوز المنتخب الوطني على إسواتيني في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الأسبوع الماضي.

وعادت إريتريا للمشاركة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية هذا العام للمرة الأولى منذ بطولة 2008، بعد أن منعت سابقاً فرقها من السفر إلى الخارج عقب فرار عدة لاعبين من منتخب الشباب إلى أوغندا عام 2019.

وأبلغ يكن “رويترز” بأن معظم اللاعبين احتياطيون، موضحاً أنه يعتقد أنهم سيحاولون البحث عن فرص لتحسين وضعهم الاقتصادي في بلدان أكثر ثراء. وأضاف المدافع المصري السابق الذي شارك في كأس العالم 1990: “لا أعتقد أنهم سيواصلون لعب كرة القدم”.

وفازت إريتريا في مباراة الذهاب بنتيجة 2 – صفر في المغرب، حيث أقيمت المباراة لأن البلاد لا تمتلك ملعباً يفي بمتطلبات الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) لاستضافة المباريات الدولية.

وتفوقت إريتريا، التي ضمت تشكيلتها عدة لاعبين يلعبون في أندية بأستراليا وألمانيا والنرويج والسويد، في مجموع المباراتين بنتيجة 4 – 1، بعدما فازت 2 – 1 في ملعب سومهلولو الوطني في إسواتيني يوم 31 مارس الفارط.

وأكد جورج جبريسيلاسي، وهو منفي إريتري يدير منظمة غير ربحية تدعم اللاجئين الإريتريين، أن اللاعبين قد غادروا. وقال جبريسيلاسي، الذي غادر إريتريا في عام 1999: “يحدث هذا كثيراً. هذا يوضح الوضع الذي نعيشه في إريتريا. كنا نعتقد أن الأمور ستتغير، لكن لم يتغير شيء. أصبح الناس يائسين في بلدهم”.

وقال مصدر مقرب من الفريق: “هؤلاء اللاعبون فقراء. كانت هذه أول مرة يسافرون فيها بالطائرة. الأمر يتعلق بالبحث عن عمل وتحسين دخلهم”.

ويحكم الرئيس أسياس أفورقي إريتريا منذ حصولها على الاستقلال عن إثيوبيا عام 1993. يذكر أن كينيا وتنزانيا وأوغندا تستضيف كأس الأمم الأفريقية 2027.