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فرنسا ترفع تعداد دورياتها الحدودية مع إسبانيا 5 أضعاف

الشروق أونلاين
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فرنسا ترفع تعداد دورياتها الحدودية مع إسبانيا 5 أضعاف
ح.م
عبور المئات من المهاجرين المغاربة بطريقة غير شرعية إلى سبتة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز يوم الجمعة، أن بلاده سترفع عدد عناصرها المكلّفين بمراقبة الحدود مع إسبانيا خمسة أضعاف، ابتداءً من السبت المقبل. على خلفية عبور المئات من المهاجرين المغاربة بطريقة غير شرعية إلى سبتة مساء الخميس.

وسينضم 334 شرطيًا ودركيًا إضافيًا إلى القوات المنتشرة على الحدود بين فرنسا وإسبانيا، إلى جانب طائرات للمراقبة الجوية. مع تكثيف الدوريات على القطارات التي تسير على خط السكة الحديدية بين البلدين.

من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية الإيطالية في وقت سابق من اليوم، قرارا بإغلاق حدودها البحرية والجوية مع إسبانيا. على خلفية أزمة المهاجرين المغاربة.

كما تم الاتفاق بين وزير الداخلية الإيطالي ونظيره الفرنسي، في مكالمة هاتفية، على تعزيز الرقابة على طول الحدود البرية بين البلدين.

وقدّرت وزارة الداخلية الإسبانية، تعداد العابرين بطريقة غير شرعية إلى سبتة، بنحو 50 ألف شخص. فيما أعلن رئيس مدينة سبتة في وقت سابق عن عبور 60 ألف مهاجر.

وذكرت الوزارة أن نحو 48.300 من العابرين، عادوا طواعية إلى المغرب، إلى غاية الساعة الرابعة مساء من يوم الجمعة (بتوقيت غرينيتش).

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