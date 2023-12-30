فرنسا توقف استقدام أئمة من دول أخرى بداية من 2024

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أمس الجمعة 30 ديسمبر، عن توقف فرنسا عن استقدام أئمة من دول أخرى بداية من 2024، وهذا في رسالة إلى الدول المعنية.

فحسب ما نقلته “فرانس برس” عن رسالة دارمانان فبداية من الفاتح جانفي 2024 سيوقف الأئمة الذين استقدمتهم دول أخرى لإمامة المساجد في فرنسا من الحصول على “رواتب من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين”.

مضيفا أن هذا لن يمنع الأئمة من أداء عملهم لأنه سيتم وضع “إطار خاص” لتوظيفهم من طرف جمعيات المساجد على أن تدفع هي رواتبهم. كما أن هذا لا ينطبق على المقرئين الذين يتم استقدامهم في شهر رمضان حسب ذات المصدر.

وقد سبق للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وأن أعلن في 2020 عن رغبته في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة منها الجزائر، المغرب وتركيا، وهذا مقابل تكوين الأئمة في فرنسا “على الأقل جزئيا”.

وتريد فرنسا حسب هذا القرار الجديد تكوين الأئمة الذين سيعملون في مساجدها، حيث يعتبر الإسلام ثاني ديانة منتشرة في فرنسا، كذلك على “احترام قوانين ومبادئ الجمهورية”، حسب دات المصدر.