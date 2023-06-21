فريق إيطالي مُتحمّس لِانتداب ليريس

يتحمّس مسؤولو فريق إيطالي هذه الأيّام لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري مهدي ليريس.

ويرتبط مهدي ليريس (25 سنة) مع نادي سامبدوريا الإيطالي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2019 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2024. عِلما أن هذا الفريق نزل مُؤخّرا إلى القسم الثاني.

وتتفاوض إدارة نادي أودينيزي مع نظيرتها من فريق سامبدوريا، للاستفادة من خدمات الدولي الجزائري. يقول الموقع الإيطالي “توتو ميركاتو” في تقرير له نشره، الأربعاء.

وكان فريق أودينيزي قد تموقع في المركز الـ 12، ضمن لائحة ترتيب البطولة الإيطالية للموسم المُنقضي.

ولعب ليريس كل مشواره في فئة الأكابر بِإيطاليا، مع أندية كييفو فيرونا وبريشيا وسامبدوريا. وأيضا فريق جوفانتوس لكن لِصنف أقلّ من 19 سنة.

ووفقا للمصدر، فإن ليريس شغل في البطولة الإيطالية منصبَي متوسّط ميدان (بِجميع أصنافه) ومهاجم. بينما يلعب مدافعا في صفوف المنتخب الوطني الجزائري.

وتابع مهدي ليريس مواجهة أوغندا من دكّة بدلاء “الخضر”، بينما دخل إلى أرضية الميدان في الدقيقة الـ 74 من عمر لقاء تونس.