فريوي ينال لقب هدّاف البطولة الوطنية

نال اللاعب الدولي سامي فريوي مهاجم نادي مولودية الجزائر مساء السبت، لقب هدّاف البطولة الوطنية للقسم الأوّل.

وأُسدل مساء السبت ستار بطولة حظيرة النّخبة، بإجراء الجولة الـ 34 والأخيرة.

وجمع سامي فريوي في رصيده 17 هدفا، مُتقدّما عن صاحبَي المركز الثاني المهاجم أحمد النذير بن بوعلي ومتوسط الميدان يسري بوزوك من نادي البارادو، بِفارق 3 أهداف. وهو ما أهّل لاعب المولودية لِنيل الجائزة الفخرية.

وشارك فريوي في 31 مباراة، من أصل 34 مواجهة لِفريقه مولودية الجزائر في بطولة الموسم الحالي. يوجد بينها 26 مقابلة خاضها أساسيا.

وكان ابن القبّة – البالغ من العمر 30 سنة – قد انتقل إلى “العميد” في جانفي 2019، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان الحالي. قادما من نادي لاريسا اليوناني.

وإذا كانت رزنامة البطولة ما زالت تتضمّن مقابلتَين متأخّرتَين لِفريق وفاق سطيف، يلعب أطوارهما في تاريخ لاحق أمام نصر حسين داي اتحاد العاصمة. فإن فريوي يُمكنه أن يطمئنّ على جائزته، ذلك أن أحسن هدّاف من الفرق الثلاثة المذكورة، مُمثّل في مهاجمَي اتحاد العاصمة عبد الحفيظ بلقاسمي ونصر حسين داي مراد بن عياد، اللّذَين سجّل كلّ واحد منهما هذا الموسم 8 أهداف فقط.

وحضر سامي فريوي مع المنتخب الوطني المحلّي وقائع الدورة الودّية الرباعية، رفقة النيجر والكونغو الديموقراطية والسنيغال. التي انطلقت الأحد الماضي، قبل أن يُسدل ستارها.

وخلف سامي فريوي صانع الألعاب أمير سعيود، هدّاف بطولة الموسم الماضي بِرصيد 20 توقيعا لِمصلحة شباب بلوزداد. لكن في نسخة، 2021-2022 لُعبت 38 جولة بدلا من 34 جولة.