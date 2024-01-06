فضيحة إيبستاين.. هل تورطت وينفري في الاتجار بالأطفال تحت غطاء مساعدة الأيتام؟

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن تورط المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري في الاتجار بالأطفال تحت غطاء مساعدة الأيتام بعد بروز اسمها في قائمة جيفري إيبستاين إلى جانب شخصيات بارزة.

وبحسب ما ذكرت تقارير إخبارية فقد كشفت وثائق جديدة من المحكمة الفيدرالية في نيويورك عن تورّط وينفري في قضية الملياردير إيبستاين، الذي اُدين في جرائم جنسية في الماضي، على رأسها التجارة بالأطفال والقاصرات وامتلاك جزيرة للدعارة مطلة على البحر الكاريبي.

وتحدث نشطاء عن جزيرة المتعة التي تعرف باسم “جزيرة الشيطان”، لافتين إلى أنها ليست مكانا لممارسة الجنس فحسب وإنما تجري فيها طقوس عبادة الشيطان والتضحية بالأطفال.

وزعم البعض أن أوبرا وينفري كان لها الدور الأكبر في جلب الأطفال، من خلال الجمعيات الخيرية التي تديرها والتي حسبهم ظاهرها رعاية الأيتام وباطنها التجارة بهم واستغلالهم!

وتصدرت أوبرا وينفري، الحديث عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ربط بعض النشطاء زيارتها المتكررة لجزيرة إيبستاين، بمنتجها المشبوه، ومنهم من عبر عن صدمته بالإعلامية اللامعة.

يذكر أنه قبل سنوات كانت ميشيل بارك، وهي مسؤول تغذية ومنتجات العناية بالبشرة ومساعدة للإعلامية أوبرا وينفري، في منتجها الشهير للعناية بالبشرة، قد أعلنت عبر لقاء مع الإعلامي ستيف هارفي، عن منتج «أوبرا» ومكوناته السحرية؛ لجعل البشرة شابة مدى الحياة، وخلال تواجدها على الهواء، أعلنت أن المنتج مكون من جزء في جسد الأطفال وخاصة الذكور، وحينها كان هناك هجومًا حادًا على أوبرا وينفري، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لموقع «sportskeeda»، فإن ارتباط وينفري بالمعالج الروحي جون الرب، الذي استضافته مرارًا عبر برنامجها التلفزيوني للحديث عن المعجزات، كان سببًا في زيادة الهجوم عليها، لاسيما وأنه بعد خروجه من برنامجها جرى القبض عليه بتهمة الاعتداء على الأطفال، وعندها لم تعلق أوبر وينفري على الأمر.

ومؤخرًا عاد الناس لمهاجمة «الإعلامية السمراء» بسبب مكونات منتجها المثير للجدل، الذي بسببه كانت تذهب لجزيرة

وأعرب الكثيرون عن صدمتهم من تضمن القائمة اسم وينفري التي لطالما ظهرت في برنامجها لتدافع عن القيم وتحارب مثل هذه الظواهر، داعين لضرورة التريث وعدم إصدار الأحكام لأن الأيام كفيلة بفضح كل شيء.

ولم تعلق المذيعة الشهيرة على الموضوع، وقامت فقط بحظر جميع التعليقات عبر حسابها على إنستغرام والتي تشير إلى تورطها في قضية إيبستاين.

في ذات السياق أوضحت بعض التقارير الإخبارية أن الأفراد المذكورين في قائمة تاجر القاصرات لم توجه لهم أي تهمة جنائية، إلا أن السجلات وإعترافات ضحايا إبستاين وتقارير الشرطة القديمة، تؤكد أن الراحل تواجد مع هذه الشخصيات، التي اتُّهم البعض منها بسوء السلوك.

وإلى جانب إتهامات بالإغواء وإشراك عشرات الفتيات القاصرات في الدعارة، هناك تهم كثيرة قد تظهر تباعاً خلال التحقيق، منها إتهامات لها علاقة باستغلال الأطفال جسدياً بطريقة مختلفة، وتقديم الشابات كهدية جنسية للكثير من الشخصيات، من دون رغبتهنَ في ذلك.

وكشف أول قسم من الوثائق من الخفايا، بانتظار أن تكشف مجموعة ثانية من الوثائق تفاصيل جديدة، ومدى ارتباط النجوم والشخصيات المذكورة بالقضية بشكل مباشر.

يذكر أن أوبرا جايل وينفري شخصية مرموقة في الولايات المتحدة، حيث تشتهر بكونها مضيفة برامج حوارية مشهورة.

إلى جانب ذلك، تعمل وينفري كمنتجة تلفزيونية وممثلة ومؤلفة وناشطة خيرية. برنامجها الحواري “برنامج أوبرا وينفري” كان من بين البرامج التلفزيونية الأعلى تقييمًا في التاريخ، حيث استمر عرضه لمدة 25 عامًا من عام 1986 حتى عام 2011 وذلك برعاية النقابة الوطنية.

تعرف وينفري بلقب “ملكة وسائل الإعلام” وكانت أغنى امرأة أفريقية أمريكية في القرن العشرين. إضافةً إلى ذلك، تعد واحدة من المليارديرات السود على مستوى العالم وأكبر ناشطة خيرية سوداء في تاريخ الولايات المتحدة.