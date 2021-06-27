فغولي يلعب أوّل مباراة ويحمل شارة القائد

خاض اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي مساء الأحد، أوّل مباراة له على مستوى الأندية في الموسم الجديد.

وفاز فريق قلعة السرايا التركي ودّيا بِنتيجة (2-1) على ضيفه نادي دينامو بوخاريست الروماني.

وشارك الجناح سفيان فغولي أساسيا أمام دينامو بوخاريست الروماني، بِزيّ فريقه قلعة السرايا. قبل أن يترك مكانه في الدقيقة الـ 57، وحينها كانت النتيجة متعادلة بِهدف لِمثله.

ومنح التقني فتيح تيريم مدرب فريق قلعة السرايا لاعبه فغولي شارة القائد، في قرار يحمل أكثر من دلالة، أبرزها أن الدولي الجزائري مُرشّح لِمواصلة المغامرة مع نادي الأحمر والأصفر.

وساءت العلاقة بين فغولي ومسؤوليه في الآونة الأخيرة، وتحدّثت الصحافة التركية كثيرا عن اقتراب موعد رحيل الدولي الجزائري، رغم بقاء موسم آخر في العقد.

ويستعدّ سفيان فغولي وفريقه قلعة السرايا لِمواجهة نادي آيندهوفن الهولندي، أواخر جويلية المقبل. في إطار الدور الثاني من منافسة رابطة أبطال أوروبا نسخة 2021-2022.