“فلاحة تشالنج”.. أكبر تحدي لتطوير الفلاحة في الجزائر

أكثر من 90 مؤسسة ناشئة تتنافس على تقديم مشاريع مبتكرة

يعول منتدى الشباب والشركات الناشئة، على تنظيم أكبر تحدي من أجل الوصول إلى أهم المشاريع المبتكرة في المجال الفلاحي بما في ذلك الحلول المسايرة للقطاع، ضمن مسابقة تحمل عنوان “فلاحة تشالنج”، بمشاركة أكثر من 90 مؤسسة ناشئة وعدد من أصحاب المشاريع الذين سيتنافسون على جوائز قيمة.

“فلاحة تشالنج” في طبعتها الوطنية الأولى، ستسلط الضوء على أفضل الابتكارات والأفكار الناشئة بمشاركة جميع ولايات الوطن دون استثناء، وتحت رعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة، حيث ستحتضن جامعة بسكرة، أول لقاء لها بتاريخ 13 و 14 من شهر مارس الداخل، أين ستعرض مختلف الشركات الناشئة المحلية وأصحاب المشاريع المبتكرة والريادية، أفكارها وعروضها أمام لجنة تحكيم عالية المستوى، بقيادة مختصين في مجال المقاولاتية وريادة الأعمال وخبراء في المجال الفلاحي وغيرهم من المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية، للفوز بجائزة نقدية قيمة بالإضافة إلى المتابعة التقنية والإدارية إلى غاية تجسيد المشروع الذي فتح بشأنه منتدى الشباب باب التسجيل للراغبين في عرض أفكارهم على أن يتسنى للمترشحين النهائيين، الحصول على 5 دقائق فقط لعرض أفضل ما لديهم أمام اللجنة التي سيحضرها كذلك مجموعة من المستثمرين المحليين، وإقناعهم بعدها بامتلاكهم المقومات اللازمة للانضمام إلى قائمة الشركات الثلاث الأفضل والقادرة على الوصول إلى النهائي.

رواد الأعمال الثلاث الأفضل، سينالون فرصة استعراض مزايا شركاتهم لتقييمها في جوانب الإبداع والأداء، وقال رئيس منتدى الشباب والشركات الناشئة، خالد بوخالفة، أن مجال الابتكار وريادة الأعمال، يشكل جزء أساسيا من القطاع التقني، وهو ما سيعزز من أهمية مسابقة “فلاحة تشالنج”، في تسليط الضوء على أفضل الشركات الناشئة وأصحاب المشاريع المبتكرة وطنيا كجزء من جدول الأعمال، الذي يعد حلقة وصل بين المستثمرين خلال هذه الفترة التي ستكون للتعارف والتواصل، من خلال ورشات عمل ولقاءات ثنائية تعقد خارج ساعات المعرض، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المجال الفلاحي.

يذكر أن باب المشاركة والتسجيل في المسابقة، مفتوح إلى غاية آخر يوم من الشهر الجاري.