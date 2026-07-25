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خلال مواجهات في الخليل

فلسطينيون ينفذون عملية “نزع سلاح” ثانية ضد مستوطنين

الشروق أونلاين
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فلسطينيون ينفذون عملية “نزع سلاح” ثانية ضد مستوطنين
ح.م
جانب من عملية إطلاق النار في قرية تل

نجح فلسطينيون في نزع سلاح مستوطن يوم السبت، خلال مواجهات معه جنوب الخليل. قبل أن يلوذوا بالفرار نحو يطا جنوب الخليل.

وهذه هي عملية “نزع السلاح” الثانية خلال يومين متتالين. بعد تلك التي نفذها فلسطيني آخر في قرية تل بنابلس يوم الجمعة، خلال مواجهات مع مستوطنين مسلّحين.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب الفلسطيني فاروق رمضان، تمكن من انتزاع سلاح أحد المستوطنين المهاجمين خلال التصدي للهجوم. قبل أن يستخدمه في إطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأضافت المصادر أن إطلاق النار أدى إلى إصابة أربعة من المستوطنين وحراس الأمن، بينهم ضابط برتبة عسكرية. فيما وصفت إصابة أحد المستوطنين بالخطرة جدا، قبل أن تعلن لاحقا عن مقتله.

واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب أربعة آخرون، جراء اعتداء شنته قوات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين على قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس.

وحسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية، فقد أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة باتجاه المواطنين. الذين خرجوا للدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم في القرية.

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