فلكيا.. هذا تاريخ غرة شهر ربيع الأول

محمد فاسي
  • 453
  • 0
ح.م
هلال شهر ربيع الأول

أعلن مركز الفلك الدولي اليوم الأحد أن رؤية هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هـ يوم السبت 23 أوت 2025 كانت غير ممكنة من جميع الدول العربية، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات أو حتى تقنيات التصوير الفلكي المتطورة.

وأوضح المركز في بيان له أن رؤية الهلال ستكون ممكنة بوضوح بالعين المجردة اليوم الأحد 24 أوت في معظم الدول العربية، بينما يمكن رصده بصعوبة في بعض المناطق الواقعة شمال آسيا.

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن غرة شهر ربيع الأول ستوافق اليوم الأحد 24 أوت في العراق، السعودية، قطر، البحرين، الكويت، فلسطين، مصر وتونس.

في حين سيكون غدا الإثنين 25 أوت غرة الشهر في: الجزائر، أندونيسيا، ماليزيا، بروناي، سنغافورة، الهند، بنغلادش، باكستان، إيران، سلطنة عمان، الإمارات، الأردن، ليبيا، المغرب وموريتانيا.

وأشار التقرير إلى أن الخرائط المرفقة توضح مناطق إمكانية الرؤية، حيث يستحيل رصد الهلال من المناطق الملونة باللون الأحمر، بينما تكون الرؤية ممكنة بالتلسكوب فقط من المناطق الزرقاء، وممكنة بالتلسكوب أو بصعوبة بالعين من المناطق الزهرية، في حين أن الرؤية ممكنة بسهولة بالعين المجردة من المناطق الخضراء.

وللإشارة فإن الإعلان الرسمي عن موعد حلول شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف بالجزائر يبقى من اختصاص وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والتي من المرتقب أن تعلن في وقت لاحق عن تاريخه بعد تحري الهلال.

