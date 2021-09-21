فوزي غلام جاهز ومستعد للعودة الى المنافسة

بعد غيابه عن المنافسة لأكثر من 6 أشهر

شهدت الحالة الصحية للنجم الجزائري، فوزي غلام، لاعب نابولي الإيطالي تطورات إيجابية في الأيام الأخيرة بعد الإصابة التي كان يُعاني منها في أربطة الركبة اليمنى، وحرمته من اللعب مع فريق الجنوب لأكثر من 6 أشهر.

ووفقاً لشبكة “سكاي سبورت” الإيطالية، فإنه أصبح بإمكان المدير الفني لفريق نابولي، لوتشيانو سباليتي، الاستفادة من خدمات فوزي غلام في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد الجاهزية التي أظهرها في تدريبات الفريق، وتخلصه نهائياً من آثار الإصابة التي كان قد تعرض لها. وكان فوزي غلام قد خضع الأسبوع الماضي لفحوصات معمقة في مستشفى “فيلا ستيوارت” بالعاصمة الإيطالية روما تحت إشراف البروفيسور، باولو مارياني، الذي أكد على قدرة اللاعب على الاندماج في التدريبات الجماعية لفريق نابولي، والعمل على تجهيزه بدنياً ليكون لائقاً للعب المباريات.

وعاش فوزي غلام أشهرا صعبة، بعد أن كان قد تعرض لقطع في أربطة ركبته اليمنى شهر مارس أمام بولونيا ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث في ذلك الوقت كان بصدد استرجاع مستواه الكبير، بعد أن كان قد تعرض كذلك لقطع في أربطة ركبته اليسرى عام 2017.