فيات الجزائر تدعم سائقي سيارات الأجرة بمركبات جديدة

توصلت وزارتا النقل والصناعة إلى اتفاق مع مصنع “فيات الجزائر” يقضي بتزويد سائقي سيارات الأجرة بمركبات “فيات دوبلو بانوراما” جديدة الأسبوع المقبل.

وفي تصريح لـ”الشروق نيوز”، قال الأمين العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، آيت الحسين سيد علي، “أجربنا ثلاث اجتماعات مع مسؤولي فيات الجزائر خلال الشهر الفارط، اتفقنا من خلالها على مجموعة من الالتزامات، أبرزها عدم بيع هذه السيارات وعدم رفع تسعيرة النقل في المقابل تقوم الشركة بتوزيدنا بمركبات جديدة”.

وأكد المتحدّث أن “فيات الجزائر” وعدت بتخصيص حصص سنوية لفائدة سائقي سيارات الأجرة، بهدف تحديث الحظيرة الوطنية، عبر سيارات فيات “دوبلو بانوراما” وسيارات “فيات باندا” مستقبلا.