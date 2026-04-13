“فيفا” يدرس سيناريو الطوارئ قبل مونديال 2026

إمكانية انسحاب منتخب إيران من نهائيات كأس العالم

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سيناريوهات إمكانية انسحاب منتخب إيران من نهائيات كأس العالم 2026، وذلك قبل أقل من 3 أشهر على موعد انطلاق البطولة.

في هذا الصدد، قالت صحيفة “ذا أتليتيك” إن نسخة 2026 قد تسجل واحدة من أكثر الحالات الاستثنائية في تاريخ كأس العالم، في حال انسحاب منتخب إيران من المسابقة، بسبب المشاكل السياسية والحرب.

وأوضح التقرير أن انسحاب إيران (ليس مؤكدا بعد)، قد يفتح الباب أمام إمكانية إعادة إحياء آمال منتخبات كبرى، وعلى رأسها إيطاليا، في الظهور مجددا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس إمكانية تنظيم ملحق قاري استثنائي في حال تأكد انسحاب إيران.

هذا الملحق، بحسب الصحيفة، سيضم فريقين من قارة آسيا وآخرين من أوروبا، من بين المنتخبات التي فشلت في التأهل إلى “المونديال”، في سابقة قد تحدث لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

وبالرغم من تطمينات رئيس “فيفا”، جياني إنفانتينو، إلا أن هناك قلقا من احتمال تعذر مشاركة إيران، خاصة في ظل صعوبة نقل مبارياته خارج الولايات المتحدة.

وفي حال انسحاب إيران، فإن الاتحاد الدولي للعبة، بحسب الصحيفة دائما، لا يريد ترك مكان شاغر أو القيام بتعويض مباشر، بل يفكر في حل تنافسي.

ويبقى منتخبا إيطاليا والإمارات العربية المتحدة مرشحين بقوة لخوض الملحق الاستثنائي، في حال تعذر على إيران خوض البطولة التي تنطلق في 11 جوان المقبل.