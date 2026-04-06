قادمة من رومانيا.. ميناء سكيكدة يستقبل شحنة محمّلة بـ 9400 رأس من الأغنام

رست بميناء سكيكدة مساء أمس الأحد باخرة قادمة من رومانيا محمّلة بـ 9400 رأس من الأغنام، في إطار تنفيذ برنامج استيراد مليون رأس الذي أقره رئيس الجمهورية تحسبًا لعيد الأضحى، وسط إجراءات تنظيمية وصحية مشددة لضمان سلامة العملية.

وحسب إذاعة سكيكدة، أشرفت مديرية المصالح الفلاحية، تحت إشراف والي الولاية وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، على تأمين مختلف الترتيبات الميدانية لضمان السير الحسن لعملية التفريغ والنقل، حيث تم تسخير 17 طبيبًا بيطريًا لمعاينة المواشي والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والبيطرية المعمول بها.

كما جرى تجنيد 60 شاحنة لنقل رؤوس الأغنام نحو مراكز الحجر الصحي الموزعة عبر عدة بلديات، إذ تم توجيه 5600 رأس إلى بلدية بن عزوز، و2000 رأس إلى بلدية حمادي كرومة، و3000 رأس إلى بلدية عزابة.

وأكدت المصالح المعنية توفير كافة الإمكانيات الضرورية من تغذية ومياه ورعاية صحية، مع ضمان تواجد دائم للأطباء البيطريين على مستوى مراكز الحجر الصحي إلى غاية استكمال عملية التوزيع على مختلف ولايات الوطن.

وفيما يتعلق بنقاط البيع، تم تخصيص التعاونية الفلاحية لبلدية الحروش، إلى جانب بلديتي حمادي كرومة وعزابة، على أن يتم الإعلان عن كيفية البيع خلال الأسبوع الجاري.