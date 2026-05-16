قادمة من رومانيا.. ميناء سكيكدة يستقبل شحنة جديدة محمّلة بـ 13.300 رأس من الأغنام

استقبل ميناء سكيكدة، صباح اليوم السبت، باخرة محملة بـ 13.300 رأس من الأغنام المستوردة الموجهة لعيد الأضحى، في إطار عمليات تدعيم السوق الوطنية بالأضاحي وتحسين وفرة التموين خلال المناسبة.

وأفادت المؤسسة المينائية لسكيكدة أن الباخرة “TULIP BEIRUT” رست على الساعة السادسة صباحا بالرصيف رقم 04، قادمة من رومانيا، وذلك في سياق تنفيذ برنامج وطني لاستيراد الأضاحي تحسبا لعيد الأضحى.

وتندرج العملية ضمن السياسة التي تنتهجها الدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى ضمان تموين السوق الوطنية بالأضاحي، إلى جانب تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وكذا مجمع الخدمات المينائية، المتعلقة بتسهيل الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذه العمليات.

وأكدت المؤسسة المينائية أن جميع الوسائل البشرية واللوجستية تم تسخيرها لمعالجة الباخرة، بهدف ضمان تفريغ الشحنة في أفضل الظروف، مع توجيهها نحو النقاط المخصصة للاستقبال وفق التنظيم المعتمد.

وتأتي هذه العملية في إطار سلسلة من عمليات الاستيراد الموجهة لتغطية الطلب الوطني على أضاحي العيد وضمان استقرار التموين خلال الفترة التي تشهد ارتفاعا في الاستهلاك.