قالمة.. توقيف 11 شخصا واسترجاع أزيد من 13 مليار سنتيم (فيديو)

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تفكيك شبكة إجرامية يشتبه في تورطها في سرقة مبلغ مالي ضخم تجاوز 13 مليار سنتيم بولاية قالمة.

وأفادت المديرية في بيان لها أن المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنضمة بقسنطينة ” SRLCO”، تمكنت من الإطاحة في ظرف قياسي بعناصر شبكة إجرامية سرقت قرابة 14 مليار سنتيم من مؤسسة بنكية بقالمة.

وأفضت التحريات إلى تحديد هوية منفذي العملية الإجرامية وشركائهم الذين تم توقيفهم تباعا مع ضبط و استرجاع أزيد من 13 مليار و700 مليون سنتيم من أصل المبلغ المسروق.

بالإضافة إلى ألبسة مهنية لأعوان امن ووقاية تم استعمالها للتضليل و04 مركبات أحداها نفعية تم توظيفها في تنفيذ الفعل الإجرامي ومبلغ مالي من العملة الأجنبية وأختام مقلدة وحلي من المعدن الأصفر.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مصالح الشرطة لأمن ولاية قالمة بلاغا يفيد بتعرض مؤسسة بنكية بمدينة قالمة لعملية سرقة، نفذها أشخاص مجهولون بانتحال صفة أعوان شركة حراسة مكلفة بتأمين ونقل الأموال، استولوا على إثرها على مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية، قدر بـ 14 مليار و200 مليون سنتيم.

وأكدت المديرية أنه تم تقديم المشتبه فيهم بتاريخ 09 أفريل 2026 أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة.