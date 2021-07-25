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الجزائر

قبول إسرائيل كعضو مراقب في الإتحاد الإفريقي.. الجزائر تصدر أول تعليق

الشروق أونلاين
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قبول إسرائيل كعضو مراقب في الإتحاد الإفريقي.. الجزائر تصدر أول تعليق

أكدت وزارة الخارجية الأحد، إن قرار مفوض الاتحاد الإفريقي ضم إسرائيل كعضو مراقب في المنظمة، اتخذ دون استشارة أغلب الأعضاء ولن يكون له أي تأثير على قراراتها.

وأوضحت إن القرار لن يؤثر على موقف الاتحاد الإفريقي “الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وكذا التزامها بتجسيد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس“.

  بيان وزارة الشؤون الخارجية

إن القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بقبول مراقب جديد، والذي يدخل ضمن صلاحياته الإدارية، ليس من شأنه أن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وكذا التزامها بتجسيد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

إن هذا القرار الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تمامًا مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

كما يجب التذكير أن نظم عمل الاتحاد الإفريقي لا تمنح أية إمكانية للدول المراقبة السبعة والثمانين من خارج إفريقيا للتأثير على مواقف المنظمة القارية، التي يعد تحديدها اختصاصا حصريا للدول الأعضاء.

بناء على ذلك، فإن الضجة الإعلامية حول هذا الموضوع الذي لا يعدو أن يكون “لا حدث” أكثر منه اختراقا ذا بعد إستراتيجي، لا يمكنها الإضرار بالمتطلبات الأساسية لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على النحو الذي كرسته إفريقيا والمجتمع الدولي بأسره، وعلى النحو الذي نصت عليه المبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية المنعقدة عام 2002 في بيروت والتي حظيت بالدعم الكامل من قبل الاتحاد الأفريقي.

إن الجزائر التي ساهمت بشكل كبير في إرساء وتعزير الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا والعالم العربي، ستواصل جهودها من أجل الاستمرار في تقوية التضامن بين المجموعتين لصالح جميع شعوبهما.

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التعليقات
3
  • المخ

    بيان مبهم ..المهم إسرائيل في بيتك و ستراقب سكناتك و حركاتك ....و 46 .دولة إفريقية لها علاقات مع إسرائيل...

    117
  • مشاكس

    و لماذا التعجب، لم يعد هناك فرق بين الكيان الصهيوني و المخرب، حتى أن الصهاينة فيهم شوية خير (عكس المخرب) يجرّمون المتاجرة بالزطلة !

    -124
  • بجاية

    يجب ان ننسحب من هذه المنظمة الصهيونية عاجلا على حسب مباديء الشعب الجزاىري..

    134

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