قبيل جنازة خامنئي.. إيران تحذر أمريكا والاحتلال الإسرائيلي
حذّرت إيران، اليوم الخميس، كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي من شن أي هجوم على إيران في الوقت الذي تستعد فيه لإقامة جنازة رسمية للزعيم الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي.
وقال القائد علي عبد اللهي، قائد القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية (مقر خاتم الأنبياء)، في بيان نقلته وسائل إعلام حكومية: “نحذر أعداء إيران، ولا سيما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني (إسرائيل)، من أي سوء تقدير ونحثهم على التفكير في الرد القاسي الذي ستشنه قواتنا المسلحة على أي تهديد أو عدوان ضد بلدنا”.
وستبدأ مراسم الجنازة في الرابع من جويلية في طهران وتختتم في التاسع من الشهر نفسه بدفن خامنئي في مسقط رأسه في مدينة مشهد، مع تخطيط لإقامة مراسم إضافية في مدينة قم والعراق خلال نفس الفترة.
وأمس الأربعاء، وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحذيرا مشابها من أن طهران سترد ردا فوريا وقويا على أي تهديد ضد شعبها أو قيادتها، وذلك عقب تصريحات وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس التي وصف فيها الزعيم الأعلى الحالي لإيران مجتبى خامنئي بأنه “مستهدف بالقتل”.
وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى تشديد الإجراءات الأمنية خلال فترة الجنازة، في حين قال رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية إنه سيتم فرض قيود مؤقتة على المجال الجوي فوق عدة مدن، بما في ذلك طهران ومشهد.
وكان خامنئي قد قُتل في 28 فيفري خلال ضربة أميركية استهدفت مجمعه في طهران، في عملية أطلق عليها اسم “الغضب الملحمي”، بعد أن حكم البلاد لمدة 36 عاما.