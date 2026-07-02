قبيل جنازة خامنئي.. إيران تحذر أمريكا والاحتلال الإسرائيلي

حذّرت إيران، اليوم الخميس، كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي من شن أي هجوم ​على إيران في الوقت الذي تستعد فيه لإقامة ‌جنازة رسمية للزعيم الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي.

وقال القائد علي ​عبد اللهي، قائد القيادة الموحدة للقوات المسلحة ​الإيرانية (مقر خاتم الأنبياء)، في بيان نقلته وسائل إعلام ⁠حكومية: “نحذر أعداء إيران، ولا سيما الولايات المتحدة والكيان ​الصهيوني (إسرائيل)، من أي سوء تقدير ونحثهم على التفكير ​في الرد القاسي الذي ستشنه قواتنا المسلحة على أي تهديد أو عدوان ضد بلدنا”.

وستبدأ مراسم الجنازة في الرابع من جويلية في طهران وتختتم في التاسع من الشهر ​نفسه بدفن خامنئي في مسقط رأسه في مدينة مشهد، مع تخطيط ‌لإقامة ⁠مراسم إضافية في مدينة قم والعراق خلال نفس الفترة.

وأمس الأربعاء، وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحذيرا مشابها من أن طهران سترد ردا فوريا وقويا ​على أي ​تهديد ضد شعبها ⁠أو قيادتها، وذلك عقب تصريحات وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس التي وصف ​فيها الزعيم الأعلى الحالي لإيران مجتبى خامنئي ​بأنه “مستهدف ⁠بالقتل”.

وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى تشديد الإجراءات الأمنية خلال فترة الجنازة، في حين قال رئيس منظمة الطيران المدني ⁠الإيرانية إنه سيتم فرض ​قيود مؤقتة على المجال الجوي فوق عدة مدن، بما في ذلك ​طهران ومشهد.

وكان خامنئي قد قُتل في 28 فيفري خلال ضربة أميركية استهدفت مجمعه في طهران، في عملية أطلق عليها اسم “الغضب الملحمي”، بعد أن حكم البلاد لمدة 36 عاما.